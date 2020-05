Wie viele Corona-Genesene gibt es in Schleswig-Holstein?

Kiel

Der Grund für die Diskrepanz: Die Zahl des Robert Koch-Instituts RKI ist nur eine „grobe Schätzung“. Dabei geht man vom Beginn der Erkrankung oder dem Meldedatum aus und rechnet dann die durchschnittliche Erkrankungsdauer hinzu. Ist der Betroffene dann nicht als verstorben gemeldet, geht man von einer Gesundung aus und zählt den Covid-19-Fall zu den Genesenen.

Auch in der Staatskanzlei in Kiel betont ein Sprecher, dass es sich bei den angegebenen rund 2600 Genesenen für Schleswig-Holstein nur um eine Schätzung handelt. Warum gibt es aber keine exakte Zahl – so wie bei den nachgewiesenen Infektionen?

Land Schleswig-Holstein erfasst Genesungen nicht

Dazu heißt es bei der Landesregierung, dass man solch eine Zahl für die, die die Corona-Infektion überstanden haben, nicht hat: „Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst.“

Wie kommt KN-online dann aber auf 2438 Genesene? Die Antwort: Die Redaktion sieht sich jeden Tag die Zahlen an, die die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein veröffentlichen. Bis auf zwei Kreise geben alle die aktuell bekannten Zahlen von Genesenen an.

Kreise und kreisfreie Städte zählen Genesene

Auf Anfrage zeigt sich dabei ein einheitliches Vorgehen. Jede nachgewiesene Infektion wird vom zuständigen Gesundheitsamt nachverfolgt: Wer sich zu Hause erholt oder ohne Symptome die Quarantänezeit abwartet, wird regelmäßig angerufen.

Wird er aus der Quarantäne entlassen beziehungsweise gesundgeschrieben, zählt ihn das Gesundheitsamt als genesen. Das gilt auch für Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt und wieder entlassen worden sind, erklären Sprecher vom Kreis Plön und der Stadt Kiel übereinstimmend. Daraus ergibt sich dann die Gesamtsumme, die in der Grafik zu sehen ist:

Keine Genesenen-Zahlen aus Ostholstein

Fazit: Das RKI gibt eine grobe Schätzung ab – KN-online summiert die offiziellen Zahlen der Kreise und kreisfreien Städte. Die Zahl des RKI ist wahrscheinlich eher eine optimistische Schätzung. Die Summe aller Genesenen, die die Gesundheitsämter veröffentlichen, ist wiederum unvollständig, weil die Daten aus dem Kreis Ostholstein fehlen.

Warum aber meldet diese Verwaltung die Zahl der Genesenen nicht? Die Pressesprecherin des Kreises Ostholstein begründet das so: Die Zahl der Genesenen sei nicht belastbar, weil keine Meldepflicht für Personen besteht, die eine Corona-Infektion überstanden haben.

Corona-Gefährdung in Deutschland ist hoch bis sehr hoch

Angesichts der Dunkelziffer können alle Zahlen das Infektionsgeschehen nur unvollständig wiedergeben. Deshalb ist die aktuelle Bewertung der RKI weiter düster: „Bei einem Teil der Fälle sind die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe kommen vor. Die Zahl der Fälle in Deutschland steigt weiter an.

Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen als sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.“

Das zeigen auch die Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner: Mit Abstand am stärksten sind die über 80-Jährigen betroffen: Dort sind im Bundesschnitt 221 Frauen und 227 Männer infiziert. An zweiter Stelle folgen die 35- bis 59-Jährigen mit 194 betroffenen Frauen und 180 Männern.

