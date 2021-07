Kiel

Wie werden Menschen ohne festen Wohnsitz oder ohne Versicherungsschutz geimpft? Eine Leserin macht sich Sorgen, dass diese Personengruppe durchs Raster fällt, weil sie keinen Arzt hat. Sie möchte wissen: „Welche Möglichkeiten gibt es für diese Gruppe, sich impfen zu lassen?“

Auch für diese Gruppe von Menschen ist gesorgt, so die Auskunft vom Bundesgesundheitsministerium. „Die Impfung in den Impfzentren ist für die Bevölkerung kostenlos – unabhängig vom Versicherungsstatus. Der Bund zahlt den Impfstoff“, heißt es aus dem Ministerium. Auch die Vergütung für Impfungen durch Ärztinnen und Ärzte trägt der Bund.

Die Kosten für die Impfzentren werden für das laufende Jahr je zur Hälfte von den Ländern und dem Bund getragen. Auch ohne Versicherungsschutz könne sich deshalb jeder in einem Impfzentrum oder durch ein mobiles Impfteam impfen lassen.

In Kiel gibt es seit Mitte Juni so ein mobiles Impfteam. Dort können sich Menschen, die in sozial schwierigen Verhältnissen leben oder die wenig Deutsch sprechen, ganz einfach einen Impftermin holen, so eine Sprecherin der Stadt Kiel.

Das mobile Team fährt in die Stadtteile und impft vor Ort. Die Terminvergabe erfolgt dabei sehr unbürokratisch. Bei der Vermittlung helfen beispielsweise die sozialen Dienste wie die Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna), DRK, Arbeiterwohlfahrt oder die Diakonie, Sucht-Beratungsstellen und Obdachlosenhilfe, die die Namen der Impfinteressierten notieren und an das Impfteam weiterleiten.