Das Coronavirus ist in Schleswig-Holstein angekommen. Ein Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat sich infiziert. Er wohnt in Henstedt-Ulzburg. Die Behörden wollen am Freitag um 14 Uhr weitere Informationen bekannt geben. Wir berichten live.