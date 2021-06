Wieder in die Disco? Land arbeitet an Lösung für Öffnungen

Kiel

Derzeit führe man Gespräche mit dem Gesundheitsministerium, dem Verband der Diskothekenbetreiber und den Kommunen. „Wir versuchen, uns auf Eckpunkte zu einigen“, sagte Rohlf. „Anfang nächster Woche sollen die Ausschreibungsvoraussetzungen veröffentlicht werden. Die Modellprojekte sollten wissenschaftlich begleitet werden“, die Kosten dafür wolle das Land tragen – vorausgesetzt, der Finanzausschuss des Landtags erteilt dazu am Donnerstag grünes Licht. „Es geht darum, einer Branche, die als erstes dicht gemacht hat und als letztes öffnet, eine Perspektive zu geben.“

In Niedersachsen dürfen Diskotheken flächendeckend seit Anfang des Monats wieder Besucherinnen und Besucher empfangen – allerdings unter strengen Auflagen. So müssen die Gäste zum Beispiel auch auf der Tanzfläche eine Maske tragen – „nicht schön, aber notwendig“, teile die Landesregierung in Hannover lapidar mit. Möglicherweise sieht Schleswig-Holstein von einer solch schweißtreibenden Lösung ab. Das steht noch nicht fest. „Wir wollen für die gesamte Branche den Nachweis führen, dass ein Betrieb verantwortbar auch für Getestete, Geimpfte und Genesene möglich ist“, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Rohlfs.

Bisherige Hygienekonzepte waren unrentabel

Die Versuche würden zunächst auf drei Modellprojekte und auf wenige Veranstaltungen beschränkt. „Das wird sehr aufwendig und ist zunächst nicht besonders lukrativ“, sagte Rolfs. Christopher Vogt, FDP-Fraktionschef im Kieler Landtag, wies darauf hin, dass Diskotheken „die Letzten in der Kette“ seien, die im Öffnungskonzept des Landes berücksichtigt würden. Zwar habe es in den vergangenen Wochen verschiedene Vorschläge von Unternehmern gegeben, wie ein Betrieb zum Beispiel mit einem Lounge-Konzept möglichst risikoarm umsetzbar wäre. „Aber das erwies sich als unrentabel.“ Und es gebe noch ein Problem: Mangels Perspektiven habe sich mittlerweile ein Großteil der Vollbeschäftigten andere Jobs gesucht. „Es besteht also Handlungsbedarf.“

Entscheidend könnten ausgeklügelte Test- und Hygienekonzepte sein. Die Besucher könnten in Kohorten eingeteilt und vor der Tür getestet werden. In den Tagen nach ihrem Besuch wären weitere Testungen zur Nachbereitung fällig. Darauf wies der Kieler CDU-Abgeordnete Tobias von der Heide hin. „Insbesondere geht es in den Diskotheken aber um ein anständiges Lüftungssystem.“

"Max": Luft nach oben absaugen

Das Kieler „Max“ sieht sich dafür gerüstet. „Wir haben ein hohes Interesse an einer Bewerbung“, sagte Gesellschafter und Geschäftsführer Henning Puls. Der Tanz- und Nachtclub war in Vor-Corona-Zeiten für 1560 Personen zugelassen. „Platz haben wir genug, und wir saugen die Luft flächendeckend nach oben ab. Das ist ein Riesenvorteil.“ Wirtschaftlich wäre der Betrieb als Modellprojekt nicht unbedingt sinnvoll, räumt Puls ein. „Aber darum geht es nicht. Es geht darum, Erkenntnisse zu gewinnen, wie weitere Lockerungen ermöglicht werden. Das hat auch einen gesellschaftlichen Wert.“ Er hielte sowohl einen Konzert- als auch einen Diskothekenbetrieb für machbar. „Natürlich suchen wir alle nach eineinhalb Jahren Schließung händeringend nach Öffnungsmöglichkeiten. Deshalb herrscht in dieser Branche nach der Ankündigung der Landesregierung eine gewisse Euphorie.“

CDU-Mann Von der Heide verwies seinerseits auf den gesellschaftspolitischen Aspekt des Modellprojektes. „Wir merken doch an jedem Wochenende im Kieler Schrevenpark, dass junge Leute abends etwas erleben wollen.“ Ihm sei es lieber, wenn sich das Partyvolk organisiert an einem sicheren Ort mit Hygiene- und Testkonzepten trifft und die Kontaktdaten erfasst werden, „als dass sich die jungen Leute unkontrolliert im privaten Raum treffen und die Nachtruhe anderer Leute stören“.