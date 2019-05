Silberstedt / Treia / Oster-Ohrstedt

Die Steife verfolgte das dunkelgraue Fahrzeugs mit Blaulicht und Martinshorn. Der Jaguar wurde mit Geschwindigkeiten von deutlich über 200 km/h erfasst, wobei er durch seine riskante Fahrweise diverse andere Fahrzeugführer gefährdete. In der Ortschaft Treia überfuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit eine rote Ampel, an der eine Mutter mit zwei Kindern stand.

Der Jaguar-Fahrer konnte nach der Verfolgungsjagd fliehen

Schließlich wurde der Jaguar von den Beamten in der Ortschaft Oster-Ohrstedt verlassen aufgefunden. Der Fahrer und seine Beifahrerin waren zu Fuß geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ließ das Auto beschlagnahmen. Gegen den Fahrer, der zurzeit namentlich noch nicht bekannt ist, wurde eine Strafanzeige unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung gefertigt.

Die Polizei sucht jetzt nach den Zeugen und nach Hinweisen

Die in Treia an der Fußgängerampel wartende Frau mit den zwei Kindern ist eine wichtige Zeugin. Sie und andere Fahrzeugführer und Verkehrsteilnehmer, die zwischen Silberstedt und Oster-Ohrstedt durch die riskante Fahrweise des Jaguar-Fahrers gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich an die Polizei in Schleswig unter der Rufnummer 04621-840 zu wenden. Ebenfalls hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Jaguar-Fahrer.

Von OTS