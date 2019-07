Kiel/Berlin

Wincent Weiss gibt es jetzt in Lebensgröße und zum Anfassen in Berlin. Zwar nur aus Wachs, aber gar nicht schlecht getroffen. Am Montag präsentierte das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin (Unter den Linden 74) das neueste Ausstellungsstück in Originalgröße.

Für die Enthüllung kam Sänger Wincent Weiss (26), der aktuell auf einer Konzerttour ist, extra nach Berlin. Als er dann am Vormittag neben seiner Wachsfigur stand, sagte er: "Das ist ein abgefahrenes Gefühl, sich als Figur zu sehen. Ein bisschen komisch, aber auch eine riesen Ehre."

Wincent Weiss als Wachsfigur: Selbst der Wirbel stimmt

Mit der Figur selbst ist der Eutiner sehr zufrieden - wohl auch, weil die Mitarbeiter von Madame Tussauds ihn zuvor mit einer weniger gelungenen Wachsfigur auf den Arm genommen hatten. "Selbst der Wirbel in meiner Augenbraue wurde genau nachgemacht."

Damit alles korrekt ist, verlangt das Wachsfigurenkabinett von den Promis auch einiges ab: „Man muss sehr lange, sehr ruhig stehen bleiben. Alles wird vermessen“, sagte Wincent Weiss. Einen ganzen Tag dauerte alles - und er musste seinen Pullover, ein T-Shirt, Hose und Schuhe dafür opfern.

Karriere startete 2016 - drei Jahre später gibt es die Wachsfigur

Für Wincent Weiss, der seit 2016 zur deutschen Pop-Szene gehört, ist die Auszeichnung eine Ehre: "In meinem Kopf stehen im Madame Tussauds eigentlich nur Legenden oder riesige Weltstars wie Will Smith oder Taylor Swift. Dass ich mich dort jetzt einreihen darf, ist einfach unglaublich.“

Der 26-Jährige aus Eutin feierte seinen Durchbruch 2016 mit seiner Single „Musik sein“. Im Frühjahr nahm er an der Vox-Musikshow „Sing meinen Song“ teil.

Fans können ab sofort neben der Figur am Mikrofon stehen und auf einem Screen mit Wincent Weiss interagieren. Das gemeinsame Video lässt sich hinterher auf das Smartphone laden.