Das Landesverfassungsgericht in Schleswig hat sich am Freitag in einer mündlichen Verhandlung mit der Zulässigkeit einer Volksinitiative für mehr Bürgerbeteiligung bei der Windkraft-Planung befasst.

Die Initiative will, dass eine Vorschrift in das Landesplanungsgesetz aufgenommen wird, nach der bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen keine Flächen für Windkraftanlagen vorgesehen werden dürfen, wenn sich die betroffene Gemeinde dagegen ausgesprochen hat und anderweitig genügend passende Flächen zur Verfügung stehen. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist Gegenstand der Volksinitiative.

So läuft das Verfahren um die Windkraft in SH

Laut Artikel 48 Landesverfassung ist die Vorlage eines „mit Gründen versehenen“ Gesetzentwurfes zulässig – aber „er darf den Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates nicht widersprechen“. Genau dies tut der vorliegende Entwurf allerdings nach Ansicht des Landtages. Er beschloss daher 2018, die Initiative sei unzulässig. Die Träger der Volksinitiative meinen hingegen, ihr Gesetzentwurf sei mit der Verfassung vereinbar.

In einer mehrstündigen mündlichen Verhandlung tauschten beide Parteien am Freitag ihre Argumente aus. Die Vertreter des Landtages machten unter anderem geltend, dass es dem Land schon an einer Gesetzgebungskompetenz für die beabsichtigte Regelung fehle.

Zudem ging es beispielsweise um die Frage, ob für höhere Ebenen verbindliche Mehrheitsentscheide auf Ortsebene das rechtsstaatliche Abwägungsgebot aushebelten oder auch eine Art Abwägung sein können.

Haben Gemeinden ein Vetorecht gegen Windkraft?

Solange sich genügend andere Flächen finden ließen, könne der Gemeindewille berücksichtigt werden, sagte der Piraten-Politiker und Miturheber der Volksinitiatve, Patrick Breyer. Um die Energiewende durchzusetzen und voranzubringen, brauche es die Akzeptanz der Bürger und Bürgerinnen.

Der Bevollmächtigte des Landtages, Wolfgang Durner, fand diese Argumentation völlig unplausibel. Wenn es um das Ziel gehe, die Energiewende zu stärken, dürfe Gemeinden kein Vetorecht gegeben werden. Seiner Ansicht nach geht es den Antragsstellern vielmehr um eine Verhinderung des Windkraftausbaus.

Wann ist eine Volksinitiative zulässig?

Neben inhaltlichen Fragen zum Gesetzentwurf dreht sich die Verhandlung am obersten schleswig-holsteinisches Gericht aber auch um solche, in welchen Stadium der Volksinitiative eine umfassende inhaltliche Prüfung stattfinden soll. Nach Ansicht der Initiative wird der Bürgerwille durch eine frühe Erklärung der Unzulässigkeit einer Volksinitiative behindert.

Eine Volksinitiative verstoße nur dann gegen Artikel 48, Absatz 1, der Landesverfassung, wenn ihr Gegenstand in eklatanter Weise tragende Prinzipien und Wertentscheidungen der Verfassung verletze. Eine darüber hinausgehende Kontrolle der Initiative dürfe es zu diesem Zeitpunkt nicht geben.

Von RND/dpa