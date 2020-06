Kiel

Die Pressekonferenz mit Sabine Sütterlin-Waack ist gerade vorbei, da erhebt sich Susanne Kirchhof, Vorsitzende des Vereins Vernunftkraft Schleswig-Holstein, meldet Gesprächsbedarf bei der Innenministerin an und verteilt eine Presseerklärung. Überschrift: „Windkraftplanung gescheitert – zu viel, zu dicht, zu teuer.“ Selbst ein maximal ausführliches Gespräch dürfte die inhaltlichen Gräben zwischen beiden Frauen nicht überbrücken können.

Während die Unionspolitikerin guter Dinge ist, dass das Windkraft-Moratorium in Schleswig-Holstein nach fünf Jahren Ende 2020 beendet werden kann, sieht die unermüdliche Windkraft-Kritikerin die Landesregierung fest verheddert in Widersprüchen ihrer Energiewende-Versprechen. Diese ließen sich auch mit der nun erforderlichen weiteren Anhörungsschleife für die drei Regionalpläne nicht auflösen. Kirchhof ist überzeugt: „Den eigenen Anspruch, nämlich nur möglichst konfliktarme Flächen auszuweisen, wird die Landesplanung auch mit einem vierten Entwurf nicht erfüllen können.“

Bei den Regionalplänen holpert es

Keine Frage: Die Ministerin hätte an diesem Dienstag lieber verkündet, dass die Windflächenplanung nach drei Entwürfen endlich in trockenen Tüchern ist. Für die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes trifft das ja auch zu. Bis Ende März hatte es hierzu 130 Stellungnahmen gegeben, aus denen jedoch kein Änderungsbedarf hervorging. „Ich bin zuversichtlich, dass der Landtag unseren Vorschlag unterstützen wird“, sagt die Ministerin.

Auf der Zielgeraden für die drei Regionalpläne jedoch holpert es noch. Nachdem hierzu bislang zwei Drittel der gut 3000 Stellungnahmen ausgewertet worden seien, hätten sich Sachverhalte ergeben, die „eine Planänderung wahrscheinlich erscheinen lassen“. Hier, so Sütterlin-Waack, werde ein Problem konkret, das seit dem Urteil des Schleswiger Oberverwaltungsgerichtes von 2015 auf der Hand liege: „Die Welt dreht sich immer weiter. Menschen, Tiere und Pflanzen verharren nicht bis zum Abschluss der Planung still an ihren Plätzen.“ Probleme bereiten beispielsweise Änderungen bei der Wohnbauplanung oder die Standorte von Großvogelhorten: „Damit müssen wir jetzt umgehen.“

Um eine „endlose Anhörungsschleife“ zu vermeiden, soll sich die Öffentlichkeitsbeteiligung auf die „wenigen noch zu ändernden Teile“ der Regionalpläne beschränken. Damit werde es möglich sein, den vierten Entwurf bis zum September vorzulegen und die Anhörung auf einen Monat zu verkürzen. Oberstes Ziel sei es, für den Ausbau der Windenergie eine rechtssichere Planungsgrundlage zu schaffen.

Sütterlin-Waack : Von Stillstand kann keine Rede sein

Trotz des Moratoriums, so Sütterlin-Waack, könne von einem Stillstand beim Ausbau der Windenergie keine Rede sein. Allein im ersten Halbjahr 2020 seien 77 Ausnahmen für neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 280 Megawatt zugelassen worden. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 erlaubte das Ministerium nur 59 Projekte. Doch diese Ausnahmen sind nicht gleichzusetzen mit dem Bau neuer Anlagen, denn den muss zuvor noch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) erlauben. Doch auch hier geht es inzwischen deutlich temporeicher voran: Die Behörde erteilte im vergangenen Jahr ebenfalls 59 Baugenehmigungen für neue Anlagen, bis zum 10. Juni kamen bereits weitere 58 hinzu.

Der Windkraftverband BWE hofft nun, dass tatsächlich keine weitere Verlängerung des Moratoriums nötig sein wird. „Wir freuen uns über das Bekenntnis der Landesregierung zu 500 Megawatt für dieses Jahr“, sagt Markus Hrach, Leiter des Landesverbandes Schleswig-Holstein. Doch die Trendwende sei überfällig: Seit 2017 seien – bereinigt um den Rückbau – lediglich 22 neue Anlagen gebaut worden. Das Ziel von zehn Gigawatt installierter Leistung an Land ist auf jeden Fall sportlich: Aktuell sind landesweit 3175 Windräder am Netz oder stehen vor der Inbetriebnahme, Gesamtleistung: 7,7 Gigawatt.