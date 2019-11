Der Kampf um jeden Meter

Kiel

Warum ist der Windkraftausbau im Norden zum Erliegen gekommen?

Auslöser war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig, das 2015 die Regionalpläne gekippt hatte: Weder Gemeindebeschlüsse noch Bürgerentscheide seien als Veto gegen Windkraftausbau ausreichend. Nötig seien vielmehr objektive Kriterien, die im ganzen Land gelten. Seitdem herrscht ein Ausbaustopp. Neue Anlagen sind nur im Ausnahmefall zugelassen.

Warum will Schleswig-Holstein zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft reservieren?

Um Wildwuchs zu verhindern. Und um die Leistung von ehemals drei Atomkraftwerken regenerativ zu ersetzen. Dafür braucht man eine entsprechend große Fläche: Bis zum Jahr 2025 will Schleswig-Holstein an Land (onshore) zehn Gigawatt aus Windkraft erzeugen. Nur ob sich dieses Ziel noch erreichen lässt? Marcus Hrach vom Bundesverband Windenergie (BWE) sagt, dass im Norden jährlich Anlagen mit einer Gesamtleistung von 580 Megawatt hinzugebaut werden müssten. Im Schnitt haben die rund 30 000 in Deutschland aufgestellten Windräder eine Leistung von jeweils 1,8 Megawatt. Neue Windräder bringen im Schnitt 3,4 Megawatt.

Welche Mindestabstände sollen in Schleswig-Holstein eingehalten werden?

CDU, Grüne und FDP haben sich 2017 im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass die Abstände von bislang 800 bzw. 400 Metern (zu Gemeinden bzw. Gehöften im Außenbereich) auf 1000 bzw. 500 Meter verlängert werden sollen. Zusätzlich wurde eine Höhenregelung vereinbart: Zu festen Siedlungen soll der Abstand mindestens die fünffache Anlagenhöhe bis Rotorspitze betragen, im Außenbereich mindestens die dreifache. Bei Erneuerung alter Anlagen (sogenanntes Repowering) können diese Abstände allerdings kürzer ausfallen. Weil die Regelungen über die alten Vereinbarungen hinausgehen, musste die Regionalplanung überarbeitet werden.

Was hatten die Jamaika-Koalitionspartner ursprünglich versprochen?

Unterschiedliches. Die CDU um Parteichef und Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich im Wahlprogramm auf mindestens 1200 bzw. 500 Meter festgelegt. Die FDP sprach von der siebenfachen Gesamthöhe, mindestens aber 1000 Metern zu Siedlungen – und im Außenbereich vom Vierfachen, mindestens aber 500 Metern. Die Grünen blieben bei der alten Regelung von 800 bzw. 400 Metern.

Warum hat Günther sein Versprechen nicht eingehalten?

Aus Koalitionsgründen. Und weil ihm Fachleute aus der Regionalplanung vorrechneten, dass bei 1200 Metern die Vorgabe von zwei Prozent Landesfläche nicht mehr hätte eingehalten werden können, ohne Natur- und Umweltkriterien drastisch abzuschmelzen.

Warum stoßen die aktuellen Pläne der Bundesregierung bei den Windkraftbefürwortern und Ländern auf Widerstand?

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) will in seinem Gesetzentwurf zum Kohleausstieg die Mindestabstände von Windrädern zu Häusern generell auf einen Kilometer festlegen – und zwar bereits dann, wenn fünf Häuser zusammenstehen. Schleswig-Holstein will das keinesfalls mitmachen und die Öffnungsklausel ziehen, die den Ländern eingeräumt wird. Problematisch sei Altmaiers Abstandsforderung auch mit Blick auf Repowering: So manche alte Anlage steht näher an Häusern, als sie heute noch dürfte. Erschwerend kommt hinzu, dass Altmaier das Onshore-Ausbauziel bundesweit von 80 Gigawatt (bis zum Jahr 2030) auf 67 bis 71 Gigawatt reduzieren will. Damit gäbe es weniger Ausschreibungen. Derzeit teilt sich Schleswig-Holstein mit Nord-Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ein Netzausbaugebiet. Pro Jahr dürfen dort theoretisch 900 Megawatt ausgebaut werden – würde nicht gerade ein Ausbaustopp gelten. Die Kulisse könnte sich drastisch verkleinern: Schleswig-Holstein soll sich mit Niedersachsen ein Gebiet von jährlich 700 Megawatt teilen. Damit würde es sein Ausbauziel bis 2025 krachend verfehlen.

Sorgt ein genereller Abstand von 1000 Metern für mehr Akzeptanz?

Vermutlich nicht. Der BWE verweist auf eine umweltpsychologische Studie der Uni Halle, wonach das Landschaftsbild, wahrgenommene Geräusche und die erlebte Zufriedenheit der Anwohner entscheidender sind. Susanne Kirchhof, Sprecherin des Landesvereins Vernunftkraft, sagt: „1000 Meter sind für die Betroffenen überhaupt nicht zufriedenstellend. Meistens stehen an einem Standort gleich mehrere Windräder.“ Anwohner klagen über Lärm, aber auch Infraschall, Schattenwurf und nächtliches Blinken. Schön seien die Räder auch nicht.

Wie geht es weiter?

Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) will am 17. Dezember den dritten Entwurf der Regionalplanung vorstellen. Anfang des Jahres soll die öffentliche Anhörung beginnen. Ziel ist eine gerichtsfeste Planung zum Ende 2020. Bereits an diesem Freitag will Ministerpräsident Günther gemeinsam mit seinen vier norddeutschen Länderkollegen in Berlin auf der Bundespressekonferenz für die Zukunft der Windkraft werben.