Grote legt neue Regionalpläne vor

Kiel

Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, Ende 2020 eine Planung in Kraft zu setzen, die auch vor Gericht Bestand hat.

Was ist neu?

Nach Auswertung der Stellungnahmen zum zweiten Planentwurf aus dem Vorjahr sind nun 340 Vorranggebiete mit 31.897 Hektar vorgesehen – 28.500 Hektar blieben damit erhalten. 2300 Hektar fielen weg, ungefähr 3300 Hektar kamen neu hinzu. Damit ist die Gesamtfläche im Saldo um 1107 Hektar gewachsen.Insgesamt entspricht das 2,01 Prozent der Fläche Schleswig-Holsteins.

Wo sind die Pläne einsehbar?

Die Landesregierung hat Details zu ihren drei Regionalplänen unter www.schleswig-holstein.de/windenergie veröffentlicht. Mehr Informationen aus ihrer Region erhalten Sie hier.

Wann können Bürger widersprechen?

Die Öffentlichkeitsbeteiligung startet am 13. Januar und läuft über zwei Monate. Die Frist für Stellungnahmen endet am 13. März 2020.

Um welche Mindestabstände geht es?

Um 1000 Meter zu Gemeinden, mindestens aber um das Fünffache der Anlagenhöhe. Bzw. im Außenbereich um 400 Meter Abstand zu Gehöften und Splittersiedlungen. Ursprünglich hatten CDU und FDP dort 500 Meter vorgesehen und im Koalitionsvertrag mit den Grünen einen Prüfauftrag verankert. Die Experten kamen aber zum Schluss, dass 500 Meter einen zu großen Flächenverlust nach sich ziehen würden. Auch die Forderung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) nach deutschlandweit einem generellen Mindestabstand von einem Kilometer auch zu Splittersiedlungen ab fünf Häusern wurde verworfen. Nach Angaben von Landes-Innenminister Grote müsste man dann in der Landeskulisse auf 60 Prozent der Flächen verzichten. Schleswig-Holstein wird eine Länderöffnungsklausel ziehen.

Warum ist auch ein Kilometer Abstand noch problematisch?

Weil sich der Schall je nach Windrichtung und Bodenformation unterschiedlich ausbreitet und die Anwohner erheblich belasten kann. Zudem sind manche Ortschaften von mehreren Windparks umzingelt. Als problematisch gilt unter den Kritikern auch der Infraschall: Seine tiefe Frequenz ist für das menschliche Ohr zwar nicht hörbar, wirke sich aber dennoch negativ auf die Gesundheit von Anwohnern aus. Wissenschaftlich bewiesen werden konnte das bislang nicht.

Warum dauert das alles so lang?

Hauptursache ist der Regierungswechsel im Jahr 2017. CDU und FDP hatten ihren Wähler größere Abstände versprochen, so dass die alten Planungen gestoppt wurden. Gegen den zweiten Entwurf hatte es 4000 Einwendungen gegeben, die gesichtet und bei Stichhaltigkeit eingearbeitet werden mussten. Auch für den dritten Entwurf ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen.

Warum will Schleswig-Holstein zwei Prozent der Landesfläche für Windräder reservieren?

Weil es bis zum Jahr 2025 an Land etwa zehn Gigawatt Strom regenerativ erzeugen will, was in etwa der Leistung von ehemals drei Atomkraftwerken entspricht. Dafür braucht man Flächen. Zugleich will das Land eine Verspargelung der Landschaft möglichst vermeiden. Die Räder sollen deshalb konzentriert stehen.

Ist Schleswig-Holstein in Sachen Windkraftausbau nicht ohnehin Vorreiter?

Das ist lange her. Nach Angaben der Deutschen Windguard im Auftrag der Branchenverbände BWE und VDMA Power Systems ist der Zubau quasi zum Erliegen gekommen. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Schleswig die alten Pläne 2015 gestoppt hatte, trat ein Moratorium in Kraft: Solange keine gerichtsfesten Pläne vorliegen, werden neue Anlagen nur ausnahmsweise genehmigt. Das hat Auswirkungen. Im ersten Halbjahr 2019 lag der Bruttozubau bei fünf Megawatt. Anders ausgedrückt: bei zwei neuen Anlagen.

Was sagen die Ausbaukritiker?

Die gehen davon aus, dass auch noch ein vierter Planungsentwurf nötig sein wird. Die Verschiebungen in der Flächenkulisse seien groß. „Und auf die Bevölkerung im ländlichen Raum wurde keine Rücksicht genommen“, sagte Susanne Kirchhof vom Landesverein Vernunftkraft. „Die Landesplanung verhält sich respektlos.“

Ist für die Windbranche nun alles in Butter?

Geht so. Beim Landesverband WindEnergie (BWE) weist man bei allem sich selbst verordneten Optimismus auf einen enormen Nachholbedarf hin. Um bis 2025 das energiepolitische Ziel zu erreichen, benötige man Genehmigungen für rund 200 Anlagen pro Jahr, sagte Geschäftsstellenleiter Marcus Hrach. Erschwerend müsse der zu erwartende Rückbau von Altanlagen ausgeglichen werden. 1000 der rund 3000 derzeit installierten Räder fallen bis 2025 aus der EEG-Vergütung heraus.

Und was sagt die Opposition?

Die vermutet, dass die Pläne vor Gericht scheitern. Jamaika habe „den Konsens zwischen Naturschutz, Energiewende und Wirtschaft aufgekündigt“, sagte Thomas Hölck ( SPD). „Der Natur- und Artenschutz ist damit zur Verhandlungsmasse geworden, ohne dass wir dadurch der Energiewende auch nur einen Schritt näher gekommen wären.“