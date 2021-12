Winfried Stöcker und seine „Lübecker Impfung“: „Das ist problematisch“

Lübeck

107 Personen sollen am Wochenende am Lübecker Flughafen mit dem von Winfried Stöcker selbst entwickelten Corona-Impfstoff geimpft worden sein, bevor die Polizei die Aktion beendete. Laut Stöcker selbst sollen insgesamt schon rund 20 000 Menschen in Deutschland sein Vakzin bekommen haben – trotz fehlender Zulassung und Studien zur Wirksamkeit.

Der Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), Hans-Joachim Commentz, hat kein gutes Gefühl dabei. „Ich halte die ganze Sache mit Winfried Stöcker und seinem Corona-Impfstoff für problematisch“, sagt Commentz. Denn: „Der Impfstoff hat keine Zulassung, und es gibt keine Erkenntnisse, ob Stöcker-Geimpfte schwer erkranken oder nicht.“

Stöcker-Geimpfte fordern offizielles Impfzertifikat – vergeblich

Laut Commentz kamen bisher rund zehn Personen zu den Impfangeboten der mobilen Impfteams im Land, die offenbar mit dem Vakzin von Winfried Stöcker geimpft wurden und ein offizielles Corona-Impfzertifikat haben wollten. „Das gibt es natürlich nicht, wenn man sich mit dem Impfstoff von Stöcker impfen lässt“, sagt Commentz. „Aber die Diskussionen darum waren sehr intensiv.“

Ärztekammer SH wartet auf Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft

Bei der Ärztekammer Schleswig-Holstein ist nicht viel über den Stöcker-Impfstoff und eine mögliche Wirksamkeit des Vakzins bekannt – es liegen laut eines Sprechers lediglich Informationen aus Presseberichten vor. „Die Angelegenheit wird unter berufsrechtlichen Aspekten beobachtet. Sofern uns die Ermittlungsbehörden relevante Informationen liefern, kann eine berufsrechtliche Bewertung möglich erscheinen“, sagt Ärztekammer-Sprecher Stephan Göhrmann. „Da ohnehin die Staatsanwaltschaft ermittelt, ist eine berufsrechtliche Bearbeitung durch die Ärztekammer zunächst nachgeordnet.“

Von Hannes Lintschnig