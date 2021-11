Kiel

Winfried Stöcker (74) ist Laborarzt und Euroimmun-Gründer. Schon 2020 präsentierte er einen selbst entwickelten Corona-Impfstoff. Als das zuständige Paul-Ehrlich-Institut ihm nicht schnell genug reagierte, fing er einfach mit der Impfung an. Am Sonnabendnachmittag stoppte die Polizei eine seiner Impfaktionen am Lübecker Flughafen.

Herr Professor Stöcker, deutschlandweit haben Sie nach eigener Aussage schon 20 000 Menschen mit Ihrem Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft, obwohl er gar keine Zulassung hat...

Ich impfe ja selber gar nicht. Das musste ich nach einer Anzeige durch das Paul-Ehrlich-Institut einstellen – zumindest solange, bis die Rechtslage geklärt ist. Aber es gibt viele Ärzte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, meinen Impfstoff nach meiner Anleitung herzustellen und Menschen zu impfen, die sich vor den anderen Impfstoffen fürchten. Und das ist so auch erlaubt.

Stöcker hat 2000 Fälle im Blick

Die Staatsanwaltschaft scheint das nicht so zu sehen. Wie auch immer: Sie halten Ihren Impfstoff für deutlich sicherer und komplikationsfrei. Aber woher wollen Sie das eigentlich wissen? Lange Studien über seine Wirkung haben Sie ja absichtlich umgangen.

Ich habe 2000 dieser 20 000 Fälle selber im Blick, 1000 Impfungen hat zum Beispiel eine befreundete Ärztin in der Oberlausitz durchgeführt. Kein einziger Geimpfter ist danach so richtig krank geworden. Auch sonst gab es keine Komplikationen. Die übrigen Ärzte, die sich den Impfstoff selbst hergestellt haben, hätten uns das mitgeteilt.

Sie sprechen selber von zehn Impf-Durchbrüchen, also Corona-Infektionen trotz Impfung.

Ja, aber die Betroffenen, bei denen wir davon gehört haben, waren das ganz schnell wieder los. Wir gehen davon aus, dass sie sich mit der Deltavariante des Virus infiziert haben, gegen die bis vor zwei Monaten nicht geimpft wurde.

Stöcker: Viele Menschen sind verängstigt

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gehört haben“ – und darauf vertrauen die Leute? Die regulären Impfungen werden deutlich engmaschiger überwacht.

Wir führen ja keine Studien durch, aber wenn es eine ernste Impfreaktion gegeben hätte, wäre uns das garantiert unterbreitet worden. Die regulären Impfungen haben übrigens nach unserer Kenntnis auch nur eine Notzulassung. Fakt ist doch: Die Hälfte aller mit Vektorimpfstoff geimpften Personen war nach der ersten Impfung unterschiedlich lange arbeitsunfähig krankgeschrieben, bei den mRNA-Impfstoffen war es nach der zweiten Impfung ein Viertel. Das konnte man vor wenigen Monaten im Deutschen Ärzteblatt lesen. Das macht mir Sorge. Und es ängstigt die Menschen. Es liegt an der Wirkungsweise dieser Impfstoffe. Und damit soll man Kinder impfen und sich dann jedes halbe Jahr auffrischen.

Muss man das bei Ihrem Impfstoff nicht?

Doch. Auch wir müssen nach sechs Monaten nachimpfen und den Impfstoff an die neuen Varianten anpassen. Aber das winzige Impf-Antigen führt erwartungsgemäß zu keinen relevanten Nebenwirkungen. Und viele Menschen haben daher Vertrauen in die Lübecker Impfung.

Eintrag im gelben Impfpass

Dafür bekommt man dann noch nicht einmal einen Impf-Nachweis.

Einen digitalen Impfnachweis gibt es nicht. Aber die Impfung wird selbstverständlich in den gelben Impfpass eingetragen. Und in die meisten Veranstaltungen kommen die Leute damit auch hinein. Nur Flugreisen ins Ausland gehen damit nicht. Aber im Vordergrund steht der erreichte Impfschutz.

Bei einer Impfpflicht müsste sich jeder nachweislich mit einem zugelassenen Impfstoff impfen lassen. Wären Sie trotzdem dafür?

Ich halte es für falsch, die Menschen zu zwingen, sich mit einem Stoff impfen zu lassen, vor dessen bekannten Nebenwirkungen, die bis zum Tode führen können, sie sich fürchten. Man sollte erst für einen verträglichen Impfstoff sorgen.

Und das ist Ihrer?

Stöcker: Ja.

Impfstoff-Zulassung sollte entbürokratisiert werden

Die Behörden sehen das ganz anders und warnen vor einer Impfung mit dem Stöcker-Impfstoff. Fürchten Sie, dass die neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Lübeck nach der unerlaubten Impf-Aktion am Lübecker Flughafen Ihre Kampagne jetzt stoppen könnten?

Na, ja, der Staat ist zu Manchem in der Lage, das war in der NS-Zeit ja auch schon so. Die Politik sollte jetzt lieber die Impfstoff-Zulassung durch das Paul-Ehrlich-Institut entbürokratisieren. Das dauert alles viel zu lange, gewissermaßen tödlich lange. Und dann sollte man schnell auch meinem Impfstoff die behördliche Zulassung erteilen. Sein Nutzen ist doch längst erwiesen.

Von Wolfram Hammer