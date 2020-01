Ein 24-Jähriger ist am Neujahrsmorgen um 2.30 Uhr vor der Diskothek "M1" im Marienkirchhof in Flensburg niedergestochen worden und kurze Zeit später im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Das gab die Polizei Flensburg, die dringend nach Zeugen sucht, am Mittwochmittag bekannt.