Eisiges Winterwetter und starker Wind haben Schleswig-Holstein am Wochenende vereinnahmt. Unfälle aufgrund des Wintereinbruchs blieben jedoch zum Großteil aus, wie die Polizei berichtete. Lediglich im nördlichen Schleswig-Holstein sorgten Glätte und Schneeverwehungen für vereinzelte Beeinträchtigungen.

In den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland rückte die Polizei von Mitternacht bis Sonntagmittag zu insgesamt elf wetterbedingten Unfällen aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Schwere Verletzungen wurden hierbei jedoch nicht verursacht.

Sturm sorgt für Schneeverwehungen in Angeln

Vor Neuschneemassen wie in Mitteldeutschland blieb der Norden am Sonntag verschont. In Teilen Schleswig-Holsteins lag jedoch noch Schnee, der aus den vergangenen Tagen stammte, wie Meteorologe Frank Böttcher am Sonntag in einer Online-Pressekonferenz erklärte. Dort, wo der Schnee der vergangenen Tage noch locker liegt, konnte er nach Böttchers Angaben gefährlich werden, da der kontinuierliche Wind ihn verfrachtet.

Ein Beispiel: Die Landstraße 268 bei Gremmerup (Kreis Schleswig-Flensburg) musste aufgrund der starken Schneeverwehungen am Sonntagvormittag gesperrt werden, obwohl es in Angeln seit drei Tagen nicht mehr geschneit hat. Durch den scharfen Ostwind türmen sich meterhohe Schneewehen auf und an den Straßen.

Seit Mittag versuchen zwei Räumfahrzeuge die L268 vom Schnee zu befreien - vergeblich. Ein Räumfahrzeug fuhr sich fest, beim ersten Bergungsversuch riss das Seil. Mittlerweile ist ein Landwirt mit einem Radlader im Einsatz, um die Schneemassen wegzuschaufeln. Auf anderen Strecken ist eine Schneefräse im Einsatz. Denn innerhalb von wenigen Minuten bilden sich immer wieder Schneeverwehungen auf den Straßen, Autos bleiben vereinzelt in den Schneemassen stecken.

In Kombination mit den vorherrschenden frostigen Temperaturen erwartete Böttcher angesichts des Hochwassers für die nächsten Tage auch Eisschollen auf der Ostsee sowie geschlossene Eisflächen auf den Seen im Binnenland. Er warnte jedoch davor, diese zu betreten. Aufgrund der zu geringen Dicke bestehe Lebensgefahr.

Sturm und Schnee hat Auswirkungen auf die Bahn

Die Bahn hatte angesichts des zu erwartenden Winterwetters bereits am Sonnabend Anpassungen im Fahrplan vorgenommen. Auch mehrere Fernverkehrsverbindungen im Norden waren hiervon betroffen. Am Sonnabend und Sonntag waren laut Mitteilung des Unternehmens alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen. Auch zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz wurde der Fahrplan stark ausgedünnt.

Auf die Starts und Landungen am Hamburger Flughafen hatte das Wetter jedoch keine Auswirkungen. Einschränkungen im Flugverkehr gebe es nach wie vor nur wegen der Corona-Pandemie, wie eine Flughafensprecherin sagte. Für den Sonntag waren etwa 20 Landungen und rund 20 Starts geplant.

