Mehrere Glätteunfälle im Norden

Kiel/Bad Segeberg

Zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember wurde es teilweise glatt auf Schleswig-Holsteins Straßen. In Kiel stürzten laut Polizei am Montag, 2.12.2019, mehrere Radfahrer, teilweise mussten sie ärztlich behandelt werden. "Acht Unfälle aufgrund von Glätte wurden uns gemeldet, die Dunkelziffer dürfte aber höher liegen", so Polizeisprecher Matthias Felsch. Autos seien nicht beteiligt gewesen.

Glätteunfälle seien bei Fußgängern und Radfahrern meist Alleinunfälle, so Felsch. Sie würden der Polizei oft nicht gemeldet. "Viele begeben sich dann einfach selbst zum Arzt."

Drei Unfälle in Bad Segeberg

In Bad Segeberg kam es zu drei Pkw-Unfällen, bei denen die Glätte als Unfallursache ausgemacht wurde, so ein Polizeisprecher. Genauere Angaben zu den einzelnen Unfällen konnten nicht gemacht werden.

Auch in der Nacht zu Dienstag ist im Norden laut Deutschem Wetterdienst teilweise mit Glätte zu rechnen.

