Kiel

Der Winter kommt in diesem Jahr für die russischen Schifffahrtsbehörden schneller als erwartet. Seit Anfang November gibt es entlang der sibirischen Küsten eine deutlich stärkere Eisbildung als in den Vorjahren. Als Reaktion holte die staatliche Reederei Rosatom an diesem Wochenende den neuen Atomeisbrecher „Arktika“ aus der Ostsee und schickte ihn nach Sabetta, dem größten Verladeterminal für verflüssigtes Erdgas (LNG) an der sibirischen Küste.

Bereits Anfang November froren erstmals die Seewege zu

Die „Arktika“ passierte am Sonnabend Fehmarn und ist bereits durchs Skagerrak gefahren. Inzwischen wird in St. Petersburg auch das Schwesterschiff „Sibir“ für die Fahrt ins Polarmeer vorbereitet. Er soll im Januar dort eintreffen.

Bereits Anfang November war der nördliche Seeweg zwischen Murmansk und Wladiwostok teilweise zugefroren. 20 Schiffe steckten nach russischen Meldungen stellenweise fest, darunter auch ein deutscher Schwergutfrachter mit Ladung für China.

Auch der Atomeisbrecher „Yamal“ ist im Einsatz

Inzwischen sind mehrere Eisbrecher entlang der zugefrorenen Seewege im Einsatz. Darunter auch der Atomeisbrecher „Yamal“. Seit dem Wochenende wurde der Eisbrecherdienst nach Mitteilung der russischen Behörden auch auf das Weiße Meer mit Archangelsk ausgedehnt.

Die staatliche russische Reederei Rosatom hat auch die Entsendung des einzigen atomgetriebenen Frachtschiffs zur Unterstützung der Schifffahrt angekündigt. Die „Sevmorput“ transportierte zuletzt Bauteile für ein Atomkraftwerk aus St. Petersburg für Bangladesch. Ab Januar soll die „Sevmorput“ die vereisten sibirischen Häfen mit Versorgungsgüter beliefern.

Unterdessen gibt es auch in der Ostsee die ersten Anzeichen für eine schnelle Vereisung. Ab Dienstag wird es auch in St. Petersburg Eisbrecher zur Unterstützung der Handelsschifffahrt in der Newa-Mündung geben.

Auch entlang der Küsten Nordfinnlands bildet sich Eis. Seit Tagen fällt dort das Thermometer in Kemi nachts bereits auf Minus 24 Grad. Die Folge ist eine Eisbildung in allen Häfen der nördlichen Ostsee. Finnland hat mit der „Otso“ den ersten Eisbrecher im Einsatz.