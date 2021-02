Kiel

Dichtes Schneetreiben im östlichen Schleswig-Holstein hat am Dienstag den Verkehr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Norden beeinträchtigt. Von der Raststätte Neustädter Bucht bei Sierksdorf kamen Autofahrer nur noch langsam voran. Da half es auch nicht, dass die Autobahnmeistereien mit Streu- und Räumfahrzeugen auf den Schnellstraßen unterwegs waren. Bei den Schneemassen kamen die Einsatzkräfte in Ostholstein nicht hinterher.

So viel Schnee wie ihre Kollegen auf der A1 an der Ostküste Schleswig-Holsteins mussten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Neumünster mit Sitz in Krogaspe nicht von der Schnellstraßen entfernen. Rund 80 Kilometer Autobahn gehören zu ihrem Einsatzgebiet – die A7 zwischen Neumünster Nord und Büdelsdorf sowie die komplette A210 und die A215. Dort gingen in der Nacht zu Dienstag nur wenige Zentimeter nieder. „Die meisten davon rund um Neumünster“, sagte Meisterei-Leiter Dirk Putzer. Im 30 Kilometer entfernten Bad Segeberg dagegen waren Straßen teilweise kaum befahrbar.

80 Autobahn-Kilometer müssen geräumt werden

Im Einsatz waren Putzer und seine Kollegen dennoch. Als am Montag ab 19.30 Uhr der erste Schneefall einsetzte, rückten zwölf Räum- und Streufahrzeuge aus. Hätte es nicht die ganze Nacht geschneit, wären die 80 Autobahn-Kilometer in vier Stunden geräumt und gestreut gewesen. Durch den anhaltenden Schneefall aber waren die Mitarbeiter im Schichtbetrieb bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. „Der Einsatz verlief gut, es gab keine größeren Probleme“, berichtete Putzer.

Zu den schwierigeren Aufgaben gehört es, festzulegen, wann die Autobahnmeisterei beginnt, die Autobahnen von Schnee und Eis zu befreien. Dafür müssen Putzer und seine Kollegen verschiedene Vorhersagen von mehreren Wetterdiensten verfolgen. „Wir dürfen nicht zu früh ausrücken, aber auch nicht zu spät“, so der 55-Jährige. Wird gestreut, bevor es friert, fegen die vorbeifahrenden Autos das Salz von der Fahrbahn. Wartet die Meisterei jedoch zu lange, kann es auf den Straßen gefährlich werden. Um den perfekten Zeitpunkt zu erwischen, werden in Krogaspe nicht nur die Informationen von Meteorologen studiert, sondern auch Daten, die Sensoren im Autobahn-Asphalt liefern. „Die messen beispielsweise die Temperatur auf der Fahrbahn und den Salzgehalt“, erklärte Putzer.

Wetterprognosen treten nicht ein

Die derzeitige Wetterlage macht es dem Dienststellenleiter und seinen Kollegen schwer zu entscheiden, wann sie am besten ausrücken. Ursprünglich war am Wochenende ein Wintereinbruch mit 60 Zentimetern Neuschnee für Schleswig-Holstein angekündigt. Der allerdings blieb aus. Dann hieß es, dass am Dienstag der Schnee kommen solle. Doch auch diese Prognose traf nicht ein. Stattdessen schneite es bereits am Montagabend.

Für die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei bedeutet das, ständig in Bereitschaft zu sein. Im Notfall muss rund um die Uhr gearbeitet werden, auch im Feierabend gilt permanente Erreichbarkeit. So mussten am Montagabend zwölf Fahrer kurzfristig einspringen. Am Dienstag um 2.30 Uhr wurde auch Lars Möller in die Zentrale nach Krogaspe gerufen. Der 51-Jährige arbeitet seit 1994 bei der Autobahnmeisterei, ist als Betriebsschlosser verantwortlich für Werkstatt und Fuhrpark. Da eines der Räumfahrzeuge mit einem Defekt ausfiel und ersetzt werden musste, kümmerte sich Möller um die Reparatur: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn nicht genügend Fahrzeuge zur Verfügung stehen.“

Flexibilität ist gefördert

In den nächsten Tage muss sich die Autobahnmeisterei Neumünster weiter in Geduld üben und flexibel sein. Laut Vorhersagen könnte es weiter schneien, ob es zu weiteren Einsätzen kommt, lässt sich noch nicht absehen. Laut Dirk Putzer ist diese Unklarheit für seine Kollegen aber kein Problem. „Das gehört zu unserer Berufsehre. Wir sind stolz, auch unter schwierigen Bedingungen für Sicherheit auf der Straße zu sorgen.“