Kiel

Die Leitstelle der Polizei in Kiel meldete am Sonntag keine Einsätze wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Der Schnee hatte am Sonnabend besonders die Bahnfahrer getroffen. Zeitweise ging auf den Bahnstrecken in Schleswig-Holstein am frühen Sonnabend nichts mehr. Die Bahn meldete als Ursache Störungen durch den Wintereinbruch an den Weichenanlagen. Wieso bereits wenige Zentimeter Schnee zu so massiven Ausfällen blieb unklar.

Erklärbar war aber der fehlende Ansturm an den sonst so überlaufenen Küsten. Der Schnee sorgte dafür, dass sich Spaziergänger und Tagesausflügler gleichmäßiger verteilten. Nur an einigen Rodel-Hotspots musste die Polizei eingreifen. Auf dem Fördewanderweg war es ruhiger als sonst. Auch die Parkplätze rund um die Kieler Förde blieben leerer. Ebenso herrschte in Strande und Holtenau weniger Betrieb als an den vergangenen Wochenenden.

Anzeige

Mit den Kajaks auf die winterliche Kieler Förde

Viele nutzten das kalte Winterwetter aber für einen Ausflug ans Wasser. In Möltenort trafen sich beispielsweise die Schwestern Astrid und Birgit Manthey auf einer Bank am Marine-Ehrenmal um einen Geburtstag mit Käsewürfeln, Keksen und Ginger-Ale zu begehen. „Ich komme als Laboe, meine Schwester aus Schönkirchen. Da ist das hier in Corona-Zeiten der optimale Treffpunkt für eine Fahrradtour“, sagt Birgit Manthey. Ein paar Meter weiter ziehen Jörg Schneidereit und Mathias Weber ihre Kajaks auf den Strand. „Wir machen hier eine Pause und trinken unseren Tee“, berichtet Schneidereit. In ihren Trockenanzügen und mit den robusten Booten sind sie das ganze Jahr unterwegs. „Das sollte man nicht ohne Training machen“, betont Weber.

Wir suchen Ihre Winterbilder Schicken Sie uns hier Ihre schönsten Fotos aus dem Schnee!

Zudem seien die passende Schutzkleidung und die richtigen Boote zentrale Voraussetzungen für eine solche Tour. „Jedes Boot hat vier Kammern und ist auch für lange Strecken geeignet“, so Schneidereit. Am Sonnabend ruderten sie einmal bis nach Schönberg. „Auf dem Rückweg ist ein schöner Nordwind immer optimal“, so Schneidereit. Deshalb habe das Duo die Proviant-Pause bewusst auf dem Rückweg zum Heim des Kieler Kanu-Vereins eingelegt. Auch die Abstandsregeln würden sich auf dem Wasser besonders gut einhalten lassen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sergej Köhler zieht seine Bahnen im eiskalten Wasser

Das sonnige Wetter mit leichtem Nordostwind nutzt auch Sergej Köhler aus Russee in Möltenort. Mit seiner Frau fährt er gern an den Strand beim Marine-Ehrenmal. „Schwimmen ist gesund. Das Wasser ist jetzt wärmer als die Luft, das hilft gegen Corona“, bekennt der 62-Jährige.

Sergej Köhler badet auch im Januar in der Kieler Förde. Quelle: Frank Peter

Während Spaziergänger am Weg stehenbleiben zieht er sich aus und geht in die knapp vier Grad kalte Förde. Er zieht ein paar Bahnen und kehrt nach zehn Minuten zurück. „Wir kommen aus Novosibirsk, da ist das normal“, sagt Köhler, und trocknet sich ab. Mehrmals in der Woche geht er mit seiner Frau in Möltenort schwimmen.