Berlin/Kiel

In der derzeitigen Corona-Pandemie ist die Frage, wer die Nachfolge von Jens Spahn (CDU) als Bundesgesundheitsminister antreten soll, von hohem Interesse. Die zukünftigen Koalitionäre halten sich mit Aussagen derzeit zwar noch zurück. Es scheint aber darauf hinauszulaufen, dass die FDP das Gesundheitsressort übernehmen wird.

Und dann könnte durchaus der gegenwärtige Kieler FDP-Gesundheitsminister Heiner Garg für einen Wechsel nach Berlin in Frage kommen, heißt es bei „Spiegel online“. Dort wird gemutmaßt, der 55-Jährige oder die derzeitige Bundestags-Fraktionsmanagerin Bettina Stark-Watzinger könnten das wichtige Ressort übernehmen.

Garg: Der Minister mit der niedrigsten Corona-Inzidenz

Tatsächlich hat sich Garg in der Corona-Pandemie als Minister im Norden einen Namen gemacht. Schleswig-Holstein galt fast die gesamte Pandemiezeit hindurch als das Bundesland mit den niedrigsten Inzidenzen und meldet bis heute eine der höchsten Impfquoten deutschlandweit – trotz eines holprigen Starts der Impf-Anmeldung übers Internet.

Erst am vergangenen Wochenende wurde Garg auf einem Parteitag als Landeschef der Nord-FDP wiedergewählt. Auf der Landesliste der FDP zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 tritt er auf Platz 2 an – wenn er nicht vorher ins Bundeskabinett wechselt.

Selbst die Nord-SPD schweigt dazu

Garg selber war am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. „Zu Spekulationen äußern wir uns nicht“, heißt es bei der Kieler FDP-Landtagsfraktion. Bei seinen Kieler Koalitionspartner CDU und Grünen wird das Thema offiziell ebenso wenig kommentiert wie von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther.

Dass auch bei der SPD-Fraktion im Landeshaus Schweigen zu der Personalie herrscht, ist ungewohnt. Nutzte Fraktionschefin Serpil Midyatli sonst gerne jede Gelegenheit für einen Angriff auf Garg und die Corona-Politik der Kieler Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, muss sie nun möglicherweise Rücksicht auf ihren möglichen künftigen Berliner Kabinettskollegen Garg nehmen. Dort im Bund wollen SPD und Grüne mit der FDP eine Koalition bilden.

Zwei Schleswig-Holsteiner im Bundeskabinett?

Garg wäre der zweite Schleswig-Holsteiner, der am Kabinettstisch der künftigen Ampel-Bundesregierung Platz nehmen könnte. Für die Grünen gilt Robert Habeck als sicher gesetzt. Er könnte ein breit aufgestelltes Klimaschutz-Ministerium für Umwelt, Energie und womöglich auch Wirtschaft übernehmen. Habeck kommt aus Flensburg, wurde dort direkt in den Bundestag gewählt und amtierte lange Jahre in Schleswig-Holstein als Energiewendeminister.

