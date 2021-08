Kiel

„Entrepreneurship Education“ soll künftig ein fester Bestandteil im Schulunterricht werden. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will, dass Kinder sich mindestens einmal während der Schullaufbahn mit der Gründung eines Unternehmens auseinandersetzen. Um das zu realisieren, hat ihr Haus mit der Joachim-Herz-Stiftung ein Landeskonzept entwickelt. Wolf Prieß erklärt, was dahintersteckt.

Landeskonzept „Entrepreneurship Education“ hört sich eher nach Managerseminar als nach Schulunterricht an. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?

Wolf Prieß: Mancher sagt lieber Unternehmertum oder Unternehmergeist, aber das trifft nicht so genau den Kern wie der international etablierte Begriff. Unternehmertum wird bei uns stark mit dem Bild eines Chefs verbunden. Das ist aber nicht das Gleiche wie ein Entrepreneur. Ein Manager ist eher in einer verwaltenden Position. Ein Entrepreneur will Neues schaffen. Er will neue Wege gehen, neue Ideen entwickeln, neue Prozesse schaffen. Das ist eine gewisse Haltung, Probleme innovativ anzugehen. Das wollen wir vermitteln. Die Diskussion um Wirtschaft in der Schule ist oft negativ besetzt: Aber wir wollen keineswegs alle zu Kapitalisten erziehen.

Sondern? Nicht jeder will nach der Schule eine eigene Firma gründen. Die Mehrzahl der Jugendlichen wird im Angestelltenverhältnis landen. Was können sie trotzdem für sich mitnehmen?

Das ist natürlich eine Form von Berufsorientierung. Aber es geht vor allem um überfachliche Kompetenzen wie Kreativität, Risikobereitschaft oder Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, dass sie etwas bewegen können. Sie sollen Mut gewinnen, etwas anzugehen und zu Ende zu bringen. Sie sollen erfahren, was es heißt, ein marktreifes Produkt zu entwickeln, das ein Problem löst und nachgefragt wird. Das kann genauso ein soziales oder nachhaltiges Ziel sein. Das kann später überall nützlich sein – auch, um sich als Arbeitnehmer in der Firma einzubringen.

Soll es denn nur bei Gedankenspielen bleiben oder am Ende echte Gründungen zustande kommen, damit wir hier bald mehr Teen-Start-ups wie in den USA haben?

Wenn Schülerinnen und Schüler dazu Lust haben, aus einer Idee ein eigenes Unternehmen aufzuziehen, sollen sie das gerne machen. Volkswirtschaftlich wäre das förderlich. Aber es nicht unser Ziel, mehr junge Unternehmensgründungen zu generieren. Wir möchten Jugendlichen die unternehmerische Haltung näherbringen.

Es gibt längst Wettbewerbe für Schülerfirmen wie Junior oder Initiativen wie Seed in Schleswig-Holstein. Meist setzt die Teilnahme aber ein hohes Engagement der Lehrkräfte voraus und die Bereitschaft der Jugendlichen, zusätzliche Zeit in solche Projekte zu investieren. Wie wollen sie das Thema in den Unterricht integrieren, ohne dass extra Freiräume geschaffen werden müssen?

Das Zeitproblem ist ein wichtiger Faktor. Deshalb zeigen wir, wie Lehrkräfte das Thema im Unterricht angehen können und welche Anknüpfungspunkte es zu Anforderungen im Lehrplan gibt. Natürlich ist der Fachunterricht Wirtschaft/Politik naheliegend. Aber Entrepreneurship Education eignet sich auch sehr gut für fachübergreifenden, projektorientierten Unterricht. Wenn etwas gestaltet werden muss, passt das in die Kunststunde. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, kann das in den Naturwissenschaften aufgegriffen werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viel können Lehrkräfte in Sachen Unternehmertum vermitteln, wenn sie damit gar keine Erfahrung haben? Ist immer Input von außen nötig?

Das muss nicht sein. Aber es hilft natürlich, wenn jemand aus der Praxis diesen Geist authentisch rüberbringt und einer Klasse seine eigenen Erfahrungen schildern kann. Da sind auch die Unternehmen gefragt, für solche Projekte Mitarbeiter abzustellen. Wir bieten Fortbildungen in diesem Bereich an. Nach den Ferien werden wir das Landeskonzept und die Unterrichtsmaterialien, die wir für die Sekundarstufe 1 und 2 erstellt haben, an die Schulen verschicken. Wir haben jeweils drei Module entwickelt, die man relativ leicht im Unterricht einsetzen kann. Im Februar 2022 soll es mit dem Bildungsministerium einen Kongress zum Thema geben.

Weitere Informationen zum Programm und Beispiele aus Schulen finden Sie unter wir-unternehmen-was.sh/

Von Von Anne Holbach