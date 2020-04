"Es wird heftige Bremsspuren geben"

Kiel

Nun also doch Landeszuschüsse für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten. Warum der Sinneswandel?

Wir haben immer gesagt, dass wir uns ansehen, wo es Förderlücken gibt, und dass wir die auch schließen. Es hat sich gezeigt, dass viele Mittelständler nicht so leicht an Darlehen herankommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Zudem darf es nicht sein, dass unsere Unternehmen Wettbewerbsnachteile haben gegenüber Betrieben in Nachbarländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen.

Mecklenburg-Vorpommern, auch nicht auf Rosen gebettet, spannt einen 1,1- Milliarden-Schutzschirm auf und zahlt bis zu 40.000 Euro. Schleswig-Holstein macht Schluss bei 650 Millionen und 30.000 pro Unternehmen. Drohen unserem Mittelstand da nicht massive Nachteile?

Nein. Niedersachsen zahlt bis zu 25.000 Euro und Hamburg maximal 30.000 Euro für drei Monate. Mit 30.000 Euro folgen wir der Logik, die der Bund für kleinere Betriebe vorgibt. Dabei werden stets drei Monate Liquiditätsengpass zugrunde gelegt. Im Übrigen werden wir uns ansehen, ob es einen höheren Bedarf für den gesamten Schutzschirm gibt, und wenn das der Fall ist, werden wir auch den Landtag bitten, dafür Mittel freizugeben. Aber es kann jetzt auch nicht darum gehen, in einem Überbietungswettbewerb der Länder möglichst hohe Förderbeträge auszugeben oder die üppigsten Nachtragshaushalte zu verabschieden.

Die Konzentration von Fördermitteln in Schleswig-Holstein auf das Hotel- und Gaststättengewerbe sorgt für Frust in anderen Branchen. Warum dieser Fokus?

Wir machen ja jetzt ein eigenes Zuschussprogramm, von dem auch Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten aus allen Branchen profitieren. Von daher sollte die gefühlte Ungerechtigkeit beseitigt sein. Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat nicht nur einen Liquiditätsengpass, sondern ihm ist mit der Untersagung des Ostergeschäftes einer der Hauptertragsbringer des gesamten Jahres weggebrochen. Diese Unternehmen gehen ohnehin meist mit schwacher Liquidität in die Saison, das Ostergeschäft wird dringend gebraucht, um die Kassen aufzufüllen. Andere Branchen haben da schon eher Kompensationsmöglichkeiten. Hinzu kommt: Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist ein wirtschaftlicher Schwerpunkt des Tourismuslandes Schleswig-Holstein. Deswegen ist es richtig, mit Landesmitteln hier primär anzusetzen. Aber natürlich werden wir schauen, ob wir den Mittelstandssicherungsfonds im Notfall auch für andere Branchen öffnen können.

Viele Gründer sagen: 9000 Euro Zuschuss sind schön, reichen aber vorne und hinten nicht zum Überleben, zumal junge Unternehmen oftmals hoch verschuldet sind und an weitere Kredite gar nicht herankommen. Wo ist da die wirtschaftliche Perspektive?

Mit den Zuschüssen sollten Gründer schon die Liquidität haben, um ihre laufenden Verbindlichkeiten zumindest bis Ende Mai decken zu können. Für einen darüber hinausgehenden Bedarf hat der Bund gerade ein zwei Milliarden Euro schweres Finanzierungsprogramm bekannt gegeben.Darüber hinaus hat der Bund einen Zahlungsaufschub bei Grundversorgung, Miete und Verbraucherdarlehensverträgen geregelt. Können Verbraucher oder Kleinunternehmen aufgrund der Corona-Krise ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen, gilt ein Moratorium für die Erfüllung vertraglicher Ansprüche. Damit soll sichergestellt werden, dass etwa Strom und Gas oder Telefon nicht abgestellt werden. Der Zahlungsaufschub gilt zunächst bis zum 30. Juni.

Um an Zuschüsse zu kommen, müssen Unternehmen und Selbstständige einen Finanzierungsengpass glaubhaft machen. Wird dabei eigentlich berücksichtigt, dass die Selbständigen auch von irgendetwas leben müssen?

Hier hat für kleinere Unternehmen der Bund die Bedingungen klar gestellt. Danach können Privatentnahmen oder ein Unternehmerlohn nicht berücksichtigt werden. Es geht nur um den Ersatz laufender Kosten des Unternehmens. Wer als Selbstständiger damit nicht klarkommt, der muss auf den erleichterten Zugang zu anderen Sozialsystemen ausweichen.

Was heißt das konkret?

Das heißt Grundsicherung, aber eben zu deutlich erleichterten Bedingungen. So muss etwa kein Soloselbständiger sein Privatvermögen einsetzen, bevor er antragsberechtigt ist. So haben es Bundesarbeitsminister Heil und Bundesfinanzminister Scholz vorgesehen – und so war es auch gestern Konsens in unserer Jamaika-Koalition.

Müssen Unternehmen erst ihre Reserven verbrauchen, um einen Engpass glaubhaft zu machen?

Auch hier muss man sein privates Vermögen nicht angreifen. Das betriebliche Vermögen muss zwar berücksichtigt werden. Aber wenn der Unternehmer es so einschätzt, dass er mit den 10.000 Euro auf dem Konto die nächsten drei Monate nicht auskommt, dann ist er auch antragsberechtigt.

Damit wären aber Unternehmen benachteiligt, die vorsichtig gewirtschaftet und sich Reserven aufgebaut haben.

Das ist so. Aber es geht bei diesem Programm nun einmal darum, eine existenzgefährdende Wirtschaftslage abzuwenden. Es gilt jetzt für alle Beteiligten, mit den Antragstellungen verantwortungsvoll umzugehen, und sich nicht nur selbst zu prüfen, sondern sich auch darauf vorzubereiten, dass auch eine Nachprüfung stattfinden kann. Wir sind da bestimmt großzügig, aber es kann nicht sein, dass jemand mit einer Million Euro auf der hohen Kante jetzt auch noch 30.000 Euro Zuschuss bekommt.

Bei der Vergabe von KfW-Krediten sollen die Banken sich zum Teil sperren und von notleidenden Unternehmen Bürgschaften verlangen. Passt das zur Verantwortung der Kreditinstitute für den Mittelstand?

Das ist als Problem durchaus erkannt. Man muss beide Seiten sehen. Unternehmen wundern sich, wenn von ihnen für den Zehn-Prozent-Anteil des Darlehens, für den die Hausbank ins Risiko geht, eine Bürgschaft verlangt wird. Da ist dann von „Übersicherung“ die Rede. Andererseits sagen die Banken nicht ganz zu Unrecht, dass sie ja von der Bankenaufsicht nach strengen Kriterien beurteilt werden. Mein Appell geht an die Kreditaufsicht, die Bedingungen für ihre Bewertung etwas zu lockern, damit die Banken auch in die Lage versetzt werden die Kredite auch auszureichen.

Wie viele Zuschüsse wurden im Land bereits beantragt und ausgezahlt?

Bis Freitagabend wurden 46.000 Anträge gestellt, 4240 sind bearbeitet, bewilligt sind insgesamt 30 Millionen Euro.

Noch rumpelt es bei der Antragstellung, auch nach der Umstellung auf das Online-Verfahren. Wo hakt es?

Nicht alle Unternehmer sind auf dem Stand, sich mit einem digitalen Personalausweis zu legitimieren. Deshalb brauchen wir noch eine Unterschrift. Also muss man den Antrag wieder einscannen und hochladen. Schleswig-Holstein war als erstes Bundesland mit einem eigenen Programm am Start. Da hat es dann etwas gerumpelt. Und noch haben wir nicht die Geschwindigkeit die wir wollen, aber wir arbeiten dran.

Ganz grundsätzlich: Wird die staatliche Hilfe ausreichen, um den Mittelstand in dieser Krise zu stabilisieren?

Jetzt geht es erstmal darum, über die kommenden Monate zu kommen. Ich will aber auch ganz deutlich sagen: Es wird Unternehmen geben, für die die Hilfe nicht ausreicht. Wir werden uns das ansehen, und prüfen, wo wir zusätzlich unterstützen können. Doch allen muss klar sein: Diese Krise wird nicht spurlos an der Wirtschaft vorbei gehen. Es wird heftige Bremsspuren geben.

Eine Frage jenseits der Förderthematik: Bleibt es bei der Öffnung der Baumärkte? Das Gedränge, das dort zum Teil herrscht, dient ja nicht gerade der Corona-Eindämmung.

Ja, dabei bleibt es. Das ist eine bundeseinheitlich getroffene Regelung. Viele Baumärkte gehen damit auch sehr verantwortungsvoll um, nachdem es am Anfang einen regelrechten Run gegeben hat.

Die Corona-Schließung stresst den Einzelhandel. Sehen Sie die Möglichkeit, die Geschäft zu entlasten, indem die Gnadenfrist für die Einführung digitaler Kassensysteme mit Sicherungseinrichtungen gegen Steuerbetrug über den 30. September hinaus verlängert wird?

Dafür ist die Finanzverwaltung zuständig. Mein Wunsch in dieser Situation wäre, den Betrieben hier noch etwas mehr Zeit einzuräumen.

Interview: Ulrich Metschies

