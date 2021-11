Kiel

Der FDP-Landesverband spendierte ihm neben dem Empfang gleich noch eine Ballonfahrt für künftige Höhenflüge, und Landtagsvize Kirsten Eickhoff-Weber schenkte dem Jubilar 60 Narzissen – Anspielungen auf den Charakter wären unbeabsichtigt: Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat am Montag am Kieler Holsteinstadion mit 130 Gästen und Weggefährten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien 60. Geburtstag gefeiert. Ehefrau Inga und die Australische Shepherd-Hündin Hope durften da nicht fehlen.

Günther: Perfekte Vorbereitung ist alles

Der Minister, langjähriger Vorstandschef des Medienunternehmens Gruner + Jahr und seit 2017 im Kabinett für Wirtschaft und Verkehr zuständig, gilt als Tausendsassa. „Werd’ etwas extrovertierter in der Zukunft“, rief ihm der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther voller Ironie zu, um seinen Ressortchef dann aber voller Ernst als Teamplayer zu loben. Jemand habe ihm mal das Geheimnis verraten, warum Buchholz so gut wie niemals Nervosität zeige: perfekte Vorbereitung.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Buchholz räumte ein, den Erfolg zu lieben, in diesem Sinne gern die Koalition mit Günther und der CDU fortzusetzen – und verriet seinerseits ein Lebensmotto. Ein älterer Kollege habe ihm vor Jahren eine Weisheit mit auf den Weg gegeben: „Wenn Sie etwas anzünden wollen, dann muss man merken, dass es in Ihnen brennt.“ Das habe er bis heute beherzigt. Im Briefkasten habe er neulich übrigens Wahlunterlagen für den Seniorenbeirat in Ahrensburg gefunden. Ob er sich gefreut habe, darf bezweifelt werden. „Das macht was mit einem. Auch Männer haben Gefühle.“

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki wies darauf hin, dass er sich bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin mit dem Hinweis abgemeldet habe, dass es Wichtigeres zu tun gebe und er Geburtstag feiern müsse. Daraufhin habe sich die ganze Arbeitsgruppe eine Pause verordnet. Ob diese Anekdote wirklich stimmt? Charmant war sie jedenfalls.