Borstel

"Die Ergebnisse zeigen, dass in der 'ersten Welle' im Jahr 2020 unterschiedliche Virusvarianten im Vergleich zur 'zweiten Welle' im Jahr 2021 vorkommen", teilte das Forschungszentrum mit, das seinen Sitz in der Gemeinde Sülfeld im Kreis Segeberg hat. Das Forschungszentrum Borstel ist das Lungenforschungszentrum der Leibniz-Gemeinschaft.

In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und Forschungsgruppen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind durch Genomsequenzierung "erste Einblicke in das Vorkommen von SARS-CoV-2 Varianten in Schleswig-Holstein in den Jahren 2020 und 2021 gewonnen" worden. Insgesamt seien bisher 167 aufwendige Genomsequenzierungen von Proben aus 2020 und 2021 vorgenommen worden, hieß es.

Drei Proben aus Schleswig-Holstein gehören zur britischen Coronavirus-Variante

Bei der Bestimmung zeigte sich laut Forschungszentrum, dass die Coronaviren aus den Jahren 2020 und 2021 jeweils hauptsächlich aus unterschiedlichen Linien stammten. Aus den 63 aktuellen Proben aus Schleswig-Holstein gehörten demzufolge drei Proben zu der britischen Virusvariante.

„Das Vorkommen verschiedener Virusvarianten aus den Jahren 2020 und 2021 zeigt sehr große Unterschiede und deutet eine hohe Variabilität in der Viruspopulation an, deren Bedeutung weiter untersucht werden muss“, sagte Prof. Stefan Niemann, Leiter der "Covid-19-SH Net"-Studie am Forschungszentrum Borstel und Vorstandsmitglied im Exzellenzcluster „Precision Medicine in Chronic Inflammation“ (PMI).

Borsteler Wissenschaftler beobachten Ausbreitung der Virusmutationen

Die Übertragung von Viren der britischen Mutation müsse "in Zukunft eng überwacht werden, um ihre weitere Ausbreitung besser kontrollieren zu können", so Niemann. Durch die erhöhte Übertragbarkeit könnten Mutationen wie aus Großbritannien, aber auch Südafrika und Südamerika, potenziell die Epidemie wieder verstärken und zu einer dritten Welle führen, heißt es vom Forschungszentrum.

Eine genaue Analyse der Ausbreitung der verschiedenen Virusvarianten sei daher dringend erforderlich, auch um die Wirksamkeit von Impfstoffen gegenüber verschiedenen Virusvarianten zu analysieren. Deshalb werden mit der vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein geförderten "Covid-19-SH Net"-Studie nun weitere Proben sequenziert, um die Dynamik der Ausbreitung von Virusvarianten sichtbar zu machen.