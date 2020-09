Kiel

Traditionell werden die Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein nach dem Totensonntag (22. November 2020) eröffnet. Doch in diesem Jahr ist einiges anders. Durch die anhaltende Corona-Pandemie überlegen die Veranstalter, ob sie unter den gegebenen Voraussetzungen (Hygienekonzept, Abstände, Alkoholausschank fraglich) einen Weihnachtsmarkt ausrichten wollen.

Wir haben uns in der Region umgehört, wo trotz der Corona-Auflagen 2020 Buden aufgebaut werden und Schleswig-Holsteiner die Vorweihnachtszeit bei Mutzen und Baumstriezel genießen können. Genaue Termine und Öffnungszeiten können wir an dieser Stelle noch nicht nennen, da die Details noch offen sind. Wir werden den Artikel jedoch aktualisieren, sobald uns neue Informationen vorliegen.

Interaktive Karte: Hier können Sie einen Weihnachtsmarkt besuchen

Wenn Sie die gesetzten Markierungen auf der Karte anklicken, erhalten Sie weitere Informationen zu den Weihnachtsmärkten.

Fehlt ein Weihnachts- oder Adventsmarkt aus Schleswig-Holstein in unserer Karte? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de, in der Sie uns den genauen Veranstaltungsort, die Öffnungszeiten und die Auflagen mitteilen. Wir fügen diese Informationen dann gern unserer interaktiven Karte hinzu.

Weihnachtsmarkt in Kiel : Weniger Stände

Sie werden nicht so kuschelig wie üblich, aber immerhin: Alle Kieler Weihnachtsmärkte werden auch im Corona-Jahr 2020 stattfinden. Auf dem Rathausplatz, dem Asmus-Bremer-Platz und dem Holstenplatz wird es allerdings Einschränkungen geben, um das Covid-19-Verbreitungsrisiko zu minimieren. Der geplante neue Weihnachtsmarkt am Bootshafen wird verschoben. Im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz muss der Weihnachtswichtel Kilian weichen, der zuletzt regelmäßig im Schlitten hinter Rentieren über die Menge schwebte.

Die Stadt Kiel geht von einer geringeren Zahl der Stände als in den Vorjahren auf den Arealen aus, die Buden sollen sich weitflächiger in der Innenstadt verteilen. Anders als zuletzt auf der Kieler Woche sollen die Areale nicht vollständig abgesperrt werden. Auch eine Ticketpflicht mit vorheriger Online-Registrierung der Besucher ist nicht vorgesehen.

"Nach derzeitigem Stand ist mit Maskenpflicht beim Gang über den Weihnachtsmarkt zu rechnen", hieß es Anfang September. "Ob Alkohol ausgeschenkt werden darf, steht noch nicht fest." Die Größe wird von den dann geltenden Corona-Vorgaben des Landes hinsichtlich maximaler Besucherzahl und der Freifläche je Besucher abhängen.

Eckernförde plant eine andere Art von Weihnachtsmarkt

Den Touristikern in Eckernförde ist klar: Punschbuden hinstellen, jeder holt sich sein Getränk selbst und dann bilden sich Pulks rund um den Tresen – „das wird es nicht geben“, sagt Stefan Borgmann, Leiter der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH. 2020 soll es eine andere Art Weihnachtsmarkt werden. In Abstimmung mit dem Bauamt, dem Ordnungsamt und den Marktbeschickern will die ETMG die Grundlage dafür legen, dass auch in Zeiten der Pandemie im Ostseebad weihnachtliche Stimmung zu erleben ist. In wenigen Wochen soll das Konzept für einen Weihnachtsmarkt stehen.

Adventsmarkt auf Gut Emkendorf ist im November 2020

Auf Gut Emkendorf richtet die Columna Werbeflächen GmbH im Oktober noch einen Herbstmarkt aus, im November soll dann der Adventsmarkt folgen. Erfahrungen mit dem Hygienekonzept habe man im August auf Gut Steinwehr gemacht, sagt Birgit Schulze vom Veranstalter. Damals waren im Außenbereich maximal 500 Besucher zugelassen. Laut aktueller Landesverordnung sind es nun 1500.

Das Gelände habe wie auch in den vergangenen Jahren einen klaren Ein- und Ausgang, Sicherheitsleute zählten dort die Besucher, die sich registrieren müssen. „Es gibt auch die Möglichkeit, das Formular zuvor auf der Homepage herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen“, sagt Schulze. Die Aufteilung der 150 Aussteller werde man genauso wie die Wegeführung, die per Einbahnstraßenregelung verläuft, im Vergleich zu vorherigen Märkten ändern. „Zudem müssen die Besucher in den Gebäuden Mundschutz tragen“, sagt Schulze. „Wir sind gut vorbereitet. Wenn sich an den Vorgaben etwas ändert, werden wir natürlich reagieren“, ergänzt sie.

Weihnachtsmärkte im Kreis Plön : Einige sind schon abgesagt

Die Vorfreude auf das Fest der Feste hält sich in diesem Jahr im Kreis Plön in Grenzen. Entweder sind Weihnachtsmärkte bereits abgesagt oder stehen kurz davor. In einigen Orten gibt man sich Mühe, doch noch etwas auf die Beine zu stellen. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Karte und hier.

Neumünster : Möglicherweise verfrühter Weihnachtsmarkt-Start

Der in Neumünster recht beliebte Weihnachtsmarkt soll nach den Vorstellungen von Oberbürgermeister Olaf Tauras auch 2020 stattfinden. Allerdings wird es keine Eisbahn geben. In der Politik gibt es aber Überlegungen, den Markt ausnahmsweise schon vor dem Totensonntag beginnen zu lassen, damit die Schausteller im Corona-Jahr mehr Zeit haben, um Geld zu verdienen.

Nach der derzeit gültigen Corona-Verordnung wäre derzeit kein Alkoholausschank erlaubt. Das wäre für die Schausteller ein riesiges Problem. Mehr dazu hier.

Bad Bramstedt : Noch ein Fragezeichen

Kaum hatte sich die Bürgermeisterin für einen Weihnachtsmarkt in Bad Bramstedt ausgesprochen, meldete sich auch schon die "Initiative Weihnachtsmarkt" zu Wort: Der Weihnachtsmarkt werde ausfallen. Die Corona-Auflagen seien nicht umsetzbar.

Bürgermeisterin Verena Jeske möchte den Plan, einen Weihnachtsmarkt für die Bad Bramstedter zu organisieren, aber noch nicht ganz begraben: "In der Verwaltung arbeiten wir an Plan B."

Rendsburg sagte Weihnachtsmarkt frühzeitig ab

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Rendsburger Schiffbrückenplatz fällt 2020 aus. Das teilten die Organisatoren vom Verein RD Marketing im August mit. Grund sei die Entscheidung der Bundesregierung, Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin einzuschränken. Gemeinsam mit dem Hauptsponsor der beliebten Eisbahn – den Stadtwerken SH – habe man beschlossen, mit der Absage des Weihnachtsmarktes auch die Eisbahn für diese Saison zu streichen. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, versichert Anja von Allwörden von RD Marketing. „Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die Eisbahn ein beliebter Ferienspaß.“ Jedoch seien die Corona-Auflagen für Veranstaltungen und die Hygieneanforderungen kosten- und personalintensiv. Der beliebte Treffpunkt für Kollegen und Freunde zum Punschen werde mit Registrierung, Maske und Abstand seinen Reiz verlieren. Die zu erwartenden Umsätze in diesem Jahr könnten den Aufwand nicht bewältigen, heißt es in einer Mitteilung.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.