In Schleswig-Holstein kennt sie sich aus. Elke Weiler lebt in Tetenbüll auf der Halbinsel Eiderstedt im Kreis Nordfriesland. Die Reisejournalistin, Autorin und Bloggerin, deren meerblog.de zum fünften Mal in Folge zum besten deutschsprachigen Reiseblog gewählt wurde, hat Tipps für so ziemlich jede Ecke in Schleswig-Holstein parat. KN-online verrät sie einige davon. Außerdem erklärt sie, was Urlauberinnen und Urlauber immer im Gepäck haben sollten und was sie unbedingt vermeiden müssen.

Mein Lieblingsort am Meer in Schleswig-Holstein ist:

Amrum. Ich liebe die wüstenartige Weite des Kniepsands und die Dünen. Und zwar zu allen Jahreszeiten. Das Strandleben im Sommer, aber auch die Einsamkeit im Winter. Wenn der Wind fegt, und man das Gefühl hat gleich abzuheben. Wenn einen die Strandwanderung erschöpft, das Meer braust, und man sich die Waffeln danach mehr als verdient hat.

Es muss nicht immer nur Ostsee sein, schön ist es auch:

an der Eider, die sich über 188 Kilometer quer durch Schleswig-Holstein zieht. Es macht Freude, sie ein Stück entlang zu paddeln, lauschige Badestellen wie die in Delve am frühen Morgen aufzusuchen oder eine Dämmerungsfahrt mit der Bargener Fähre zu unternehmen und dabei den Geschichten des Fährmanns über den Fluss zu lauschen.

Wer das erste Mal in Schleswig-Holstein Urlaub macht, muss unbedingt:

eine der Strandschaukeln am ewig weiten Strand von Sankt Peter-Ording austesten. Das Meer riechen, den Wind um die Nase spüren, in den Himmel fliegen. Ich bin für eine flächendeckende Einführung von Strandschaukeln für alle. Und Hängematten wie im schönen Kellenhusen!

Mein Geheimtipp für Ferien in Schleswig-Holstein ist:

außergewöhnlich übernachten. Mal eine Nacht im Schlafstrandkorb verbringen, da gibt es diverse Möglichkeiten an den Stränden der Nord- und Ostsee. Oder im Green Tiny House mit Panoramafenster und Blick auf den Salemer See im Herzogtum Lauenburg. Da ist die Luft nicht nur draußen, sondern auch innerhalb des Hauses gut.

Das sollten Urlauberinnen und Urlauber auf gar keinen Fall machen:

auf ein freundlich gebrummtes „Moin!“ mit „Morgen!“ antworten. Denn es könnte je nach Tageszeit gar nicht so gut passen. Am besten ganz unerschrocken auch „Moin“ sagen. So fällt man als Tourist kaum auf, und es geht immer.

Urlaub in Schleswig-Holstein ist einmalig, weil:

das Wasser und die Küste nie weit weg sind. Man aufgrund der geringen Entfernung Meer-Hopping zwischen Nord- und Ostsee betreiben könnte, zum Beispiel um den Unterschied zu schmecken. Es wäre allerdings falsch, dabei das wunderbare Binnenland einfach nur zu durchfahren. Auch an der Treene lässt es sich schön baden oder mit dem Rad die fünf Seen zwischen Malente und Plön umrunden.

Mein schönstes Urlaubserlebnis war:

wenn sich im Herbst die Stare zu Hunderttausenden zusammentun und in der Gegend um Aventoft versammeln. Beginnt es zu dämmern, bilden sie Formationen am Himmel wie bewegliche Kunstwerke. Unsere dänischen Nachbarn nennen das Ballett der Stare in der Luft „Sort Sol“, schwarze Sonne. Für sie ist es etwas, das man einmal im Leben gesehen haben sollte. So denke ich auch.

Das fehlt für Urlauberinnen und Urlauber im Norden:

mehr spannende Angebote für Ferien im Winter. Nichts wirkt entspannender, als an leeren Stränden spazieren zu gehen, die dann doppelt so groß wirken wie im Sommer. Die beste Zeit, um zum Beispiel mit Lamas am Strand entlang zu wandern, wie es in Pelzerhaken möglich ist. Oder den Nord-Ostsee-Kanal bei Nebel zu erleben.

Mein nächster Urlaub geht:

zu den dänischen Nachbarn. Das Ende geschlossener Grenzen gilt es entsprechend zu feiern. Ich bleibe an der Nordsee und auf der jütischen Halbinsel, möchte aber mal wieder Dänisch um mich herum hören. Das wird zwar, genau wie Friesisch, Südjütisch und Niederdeutsch auch in Nordfriesland gesprochen, doch höre ich es eher selten.

An diesen Ort kehre ich immer wieder zurück:

Ich liebe die nordfriesischen Halligen, am liebsten nicht nur für einen Tagesausflug, sondern um eine Weile auszuspannen. Man kann sich, derart umzingelt vom Meer, auf das Wesentliche konzentrieren. Außerdem finde ich, dass die Halligen ein ausgesprochen spannender Ort für eine Romanhandlung wären.

Diesen Satz auf Plattdeutsch müssen Urlauber auswendig lernen:

„Et gah uns wol up unse olen dage!“ Gesagt von der zehnjährigen Wirtstochter Martje Flors, die den Trinkspruch 1700 gegenüber dänischen Soldaten gesagt haben soll. Nachzulesen auf einer Tafel an der Außenwand der Dorfkirche in Katharinenheerd. In Eiderstedt wurde das Friesische übrigens schon relativ früh zugunsten des Niederdeutschen aufgegeben, welches immer noch überall präsent und wichtig ist.

Den schönsten Sonnenuntergang gibt es:

vielleicht in Utersum auf Föhr. Vor allem, wenn man in einem Schlafstrandkorb übernachtet und also den Strand gar nicht verlassen muss für diese eine Nacht. Dann geht die Sonne zwischen Amrum und Sylt unter, und man fühlt sich gleichzeitig frei und irgendwie gut behütet. Aus der Strandbar könnte Reggae erklingen, und man läuft barfuß über den Strand, bis nur noch das leise Plätschern des Wassers zu hören ist.

Das sollten Urlauberinnen und Urlauber unbedingt im Gepäck haben:

Gummistiefel, um auch bei Schietwetter am Meeressaum spazieren gehen zu können. Wenn es zu kalt es, um barfuß zu laufen. Denn die wahren Fans der Meere besuchen sie im Winter, egal ob Nord- oder Ostsee.