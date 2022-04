Der Platz an der Sonne: Trotz eisigem Ostwind kann man in diesen Tagen ganz wunderbar im Strandkorb die Wärme genießen. Wie gut, dass 1882 ein Korbmacher aus Rostock so pfiffig war, einen Korbstuhl für den Strand zu erfinden. In Surendorf haben sich die Saisonbucher schon eingerichtet. Ein Besuch.