Horst

Gegen 22 Uhr am Mittwochabend ist im Hermann-Löns-Weg in Horst im Kreis Steinburg ein Wohnhaus explodiert. Das Gebäude wurde bei der Detonation komplett zerstört und ging in Flammen auf, teilt die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Ein 57-jähriger Mann und seine 56 Jahre alte Ehefrau werden vermisst. Sie hielten sich zum Zeitpunkt der Explosion vermutlich im Wohnhaus auf. Der 20-jährige Sohn befand sich nicht in der Wohnung.

Die Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und hat den Brandort beschlagnahmt.

