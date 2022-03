Durch den Krieg in der Ukraine werden Flüchtlinge wohl auch in Schleswig-Holstein Schutz suchen. Doch wie viele Tage können sie bei Privatleuten legal unterkommen? Was gibt es sonst noch zu berücksichtigen? Wir haben mit dem Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge über Tipps für Helferinnen und Helfer gesprochen.