So viele Wohnungen sind 2019 entstanden

Kiel

Die Nase vorn beim Wohnungsbau, das zeigt die Auswertung des Statistikamtes Nord, hatten die Kreise Segeberg und Pinneberg. Dietmar Walberg, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE SH) in Kiel, überrascht das nicht. „In Norderstedt und einigen anderen Orten mit guter Anbindung an Hamburg wird gebaut wie verrückt. Die Nachfrage von Hamburgern ist hoch, weil dort die Grenze des Bezahlbaren erreicht ist. Allein die Grundstückpreise sind innerhalb von zwei Jahren um 20 Prozent gestiegen.“ Also weichen weiter immer mehr Hamburger nach Schleswig-Holstein aus. Doch auch dort ziehen die Preise an. Dass für Grundstück und Baukosten 4000 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden müssen – kein Einzelfall mehr.

Kiel deutlich unter Soll

In Kiel hätten schon seit Jahren 1450 Wohnungen gebaut werden müssen – jedes Jahr. Das hat das Empirica-Institut in seiner „Wohnungsprognose 2030 für Schleswig-Holstein“ errechnet.

Dieses Ziel wurde auch 2019 wieder nicht erreicht. Selbst wenn man die neuen Wohnungen in Nichtwohngebäuden hinzurechnet, wurde nur gut die Hälfte der benötigten Wohnungen geschaffen. Auch insgesamt kommen die kreisfreien Städte im Land nur auf die Hälfte der neuen Wohnungen, die dort laut Empirica gebraucht werden.

Keine Kapazitäten in der Fördestadt

„Wir hinken nach wie vor hinterher und schieben eine Welle an benötigten Wohnungen vor uns her“, sagt Walberg in Kiel und fügt hinzu: „Mehr Bauen ging 2019 aber auch nicht, weil die Kapazität der Baugewerbes ausgeschöpft war. Außerdem fehlt in Städte Bauland.“ In Kiel gibt es zwar noch das ehemalige MFG5-Gelände. „Doch das ist eine Bundesliegenschaft. Das verzögert die Bebauung erheblich.“

Dem Donut-Effekt entgegenwirken

Immerhin denken Kommunen beim Thema Wohnen nicht mehr nur an Einfamilienhausgebiete. „Gerade in Kiel sind Mietwohnungen in Ober- und Dachgeschossen und durch Nachverdichtung entstanden.“ Aber auch in kleineren Kommunen wie Hohn und St. Peter Ording überlegten, wie in Neubaugebieten auch Mehrfamilienhäuser mit bezahlbaren Mieten integriert werden können. Das Land hat dafür ein neues Förderprogramm aufgelegt. Und in Gemeinden wie Michaelisdonn wurde mit einem zentralen Wohnquartier bewusst gegen den Donut-Effekt gesteuert. Ein Phänomen, unter dem viele ländliche Orte leiden: Das Zentrum stirbt aus und drumherum sprießen Neubaugebiete.

„Doch in rund 90 Prozent der B-Pläne im Land geht es immer noch um den Acker, der in Bauland umgewandelt wird, damit dort Einfamilienhäuser entstehen. Oft wird der Grund dann von einem Bauunternehmer gekauft und erschlossen. Wer dann dort sein Eigenheim bauen will, hat keine Wahl. Er bekommt das Grundstück nur, wenn er mit dem Unternehmen baut“, erklärt Walberg. Die Folge seien allzu oft uniforme Einfamilienhaussiedlungen.

13 314 Wohnungen sind entstanden

In Wohngebäuden entstanden nach Angaben vom Statistikamt Nord im vergangenen Jahr 13 314 Wohnungen. Gezählt wurden Neubauwohnungen und Wohnungen, die in bestehenden Häusern zusätzlich geschaffen wurden. 55 Prozent aller Wohnungen liegen in Mehrfamilienhäusern, 45 Prozent in Ein- und Zweifamilienhäusern.

Dass der Traum vom Eigenheim zumindest vor der Coronakrise ungebrochen war, zeigen auch die Zahlen aus Nordfriesland und Schleswig-Flensburg: Die beiden Kreise hatten – nach dem Hamburger Speckgürtel 2019 – den größten Wohnungszuwachs. In Nordfriesland waren gut 50 Prozent davon Eigenheime, im Nachbarkreis sogar rund 70 Prozent.

Hoher Wohnungsbedarf auf den Inseln

Für Nordfriesland überrascht der Bauboom wenig. „Der Wohnungsbedarf auf den Inseln ist immer noch dramatisch. In Sylt baut zwar die kommunale Wohnungsbaugesellschaft dagegen an und das mit guter Qualität und Architektur – doch es bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein“, erklärt Walberg. Weil die vielen Zweit-, Ferienwohnungen und -häuser die Mieten und Immobilienpreise in unbezahlbare Höhen getrieben haben, muss jeder dritte Beschäftigte aufs Festland ausweichen.

Doch warum wurde im Kreis Rendsburg-Eckernförde viel mehr als in Kiel gebaut? Der Kreis ist nicht für seinen Wohnungsmangel bekannt. Walberg erklärt das mit den knappen und teuren Grundstücken in der Region Kiel. „Dort bekommt man nichts Erschwingliches mehr – also weicht man nach Norden aus und nimmt längere Fahren zur Arbeit in Kauf.“

