Wegen Wolf: Kindergarten schließt Waldgruppe

In Dithmarschen wächst die Angst vor dem Wolf, der in den vergangenen Wochen immer wieder Schafe gerissen hat. Das Amt Burg-St. Michaelisdonn rät in der Region von Waldspaziergängen ab. Eine Kindertagesstätte hat ihre Naturgruppe aus Sicherheitsgründen aus dem Wald in den Ort verlegt.