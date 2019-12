Neue Schafsrisse: Abschuss gefordert

Kiel

"Es reicht", sagt Marcell Kaminsky von der Bürgerinitiative "Wolfsfreie Dörfer" in Dithmarschen. Er bezeichnet den jungen Wolf, der ursprünglich aus Niedersachsen stammt und für mehrere Risse an der Westküste per DNA-Probe verantwortlich gemacht werden konnte, als "blutrünstige Bestie". "Der Rüde tötet die Schafe nicht, weil er Hunger hat, sondern aus reinem Jagdinstinkt", so Kaminsky.

65 Schafsrisse in sechs Wochen

Im November wurden in der Region 19 Schafe gerissen, im Dezember 46 Tiere getötet. Zwölf Schafe wurden bei Angriffen verletzt. "Gefressen hat der Wolf lediglich von zwei Rissen", berichtet der Sprecher der Bürgerinitiative. Seit dem 23. Dezember gab es insgesamt vier Risse auf Koppeln zwischen Gudendorf und Windbergen.

Land will DNA-Tests im Eilverfahren

Das Kieler Umweltministerium bestätigt, dass es in den vergangenen Tagen mehrere Risse gegeben hat. "Wir haben die Fälle aufgenommen, die Rissgutachter sind dabei, Protokolle zu erstellen", sagte ein Sprecher zu KN-online. Zum Nachweis, ob es sich bei den Rissen tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat und ob es möglicherweise weitere Taten von GW 1430-M handelt, sind Proben an den Kadavern entnommen worden. "Wir haben Eilverfahren bei der Untersuchung der DNA-Proben angeordnet", so das Ministerium. Mit Ergebnissen sei in den ersten Januar-Tagen zu rechnen.