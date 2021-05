Quarnbek/Flintbek

Dem Quarnbeker Landwirt Florian Szurowski bot sich Anfang April ein Bild, „dass man nicht nochmal sehen möchte“, sagt er. 50 seiner Schafe grasten in Ohe nahe dem Wilden Moor zwischen Emkendorf und Jevenstedt. Doch fünf Schafe und zwei Lämmer überlebten einen Wolfsangriff in der Nacht nicht. Zwei totgebissene Tiere entdeckte Szurowski am Morgen auf dem Feld, andere waren so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten.

Es war ein neuer Wolf

„Für mich war es von Anfang an klar, dass das ein Wolf war. Und der Verdacht hat sich ja auch bestätigt“, sagt der Landwirt einige Wochen später. Im Zentrum Schleswig-Holsteins sind Wolfsangriffe nicht die Regel, doch die Laboruntersuchungen ließen keinen Zweifel. Laut dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) war für den Angriff in Ohe der Wolf mit der Kennung „GW2020m“ verantwortlich. Vor dem Vorfall sei dieser Wolf noch nicht nachgewiesen worden, sagte LLUR-Sprecher Martin Schmidt auf Nachfrage. „Das Herkunftsrudel ist bisher unbekannt. Durch einen Haarfund am 12. April ist der Wolf im Amt Schlei-Ostsee noch einmal nachgewiesen worden“, ergänzte der Sprecher.

Man geht davon aus, dass die Tiere weiterziehen

Dass es in Gebieten, in denen bisher keine Risse vorkamen, dennoch dazu kommen könne, hänge mit der Wanderung der jungen Tiere zusammen. Diese sind laut Schmidt nun vermehrt unterwegs. Generell sei im gesamten Land mit dem Auftreten von Wölfen zu rechnen. „Überall, wo Wölfe auf unzureichend geschützte Schafe treffen, kann es zu Schäden kommen“, sagte Schmidt. Im Amt Mittelholstein hatte es am 28. April ebenfalls einen Wolfsriss mit drei getöteten und einem verletzten Tier gegeben. Doch nach Angaben des Landesamtes besteht daher kein Grund, die Einschätzung der Wolfsgefahr in diesem Gebiet zu verändern. „Im Moment geht das Land Schleswig-Holstein weiterhin davon aus, dass es sich um durchziehende Wölfe handelt. Dafür spricht auch das weitere momentane Rissgeschehen. Wir haben weiterhin keine residenten Einzeltiere, Paare oder gar Rudel bei uns im Land“, erklärte Martin Schmidt.

Die Angst um die Herde bleibt

Landwirt Florian Szurowski bekam nach der Bestätigung des Wolfsrisses eine Mitteilung vom Land und vom zuständigen Wolfsbetreuer. Der Verlust seiner Tiere und die Kosten für den Tierarzt bekommt er finanziell erstattet. Ursprünglich sollte er seine Schafsherde wenige Tage nach dem Wolfsriss nur einige Meter weiter auf die gleiche Koppel in Ohe bringen. „Doch das war mir zu unsicher. Den Bereich meide ich zunächst“, sagt er. Sein Lohnunternehmer habe einen Wolf erneut in der Nähe gesichtet. Er brachte seine Tiere lieber auf eine eingezäunte Weide in Schönbek, auf dem ein Solarpark steht. Die Fläche beweidet er mit seinen Schafen, und sie ist mit einem zwei Meter hohen Zaun gesichert.