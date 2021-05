Kiel

„Die Lage hat sich entspannt“, berichtete die Geschäftsführerin des Landesverbandes der Schaf- und Ziegenzüchter, Janine Bruser. „Die Risszahlen sinken.“ Das Umweltministerium bestätigte den positiven Trend. Im Monitoringjahr 20/21 (1. Mai 2020 bis 30. April 2021) töteten Wölfe insgesamt 32 Weidetiere. Im Vorjahreszeitraum 2019/20 registrierten die Wolfsbetreuer 71 Rissvorfälle, im Zeitraum 2018/19 sogar 157. Opfer waren insbesondere Schafe.

Auch auf der Seite der Wölfe gab es in den vergangenen zwölf Monaten Verluste. Zwei Tiere wurden von Autos überfahren, vier andere zogen weiter, vermutlich nach Dänemark oder Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit lebten noch fünf Wölfe in Schleswig-Holstein, so das Umweltministerium. Hinweise auf ein Rudel oder Problemwölfe wie den legendären GW924m gibt es nicht.

Umweltminister Albrecht lobt Wolfsmanagment

Allein dieser Rüde soll vor Jahren bei mehr als 20 Rissattacken gut 40 Tiere getötet haben. Der Problemwolf war schließlich in Niedersachsen überfahren worden. „Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass in Schleswig-Holstein immer wieder vereinzelt Wölfe nachgewiesen werden“, betonte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). „Dass es hierzulande überhaupt wieder Wölfe gibt, ist ein Erfolg des europäischen Artenschutzes.“ Albrecht erinnerte zugleich daran, dass auch das professionelle Wolfsmanagement zur Befriedung der Lage beigetragen hat. So hat das Ministerium bislang fünf Wolfspräventionsgebiete ausgewiesen (Herzogtum Lauenburg, Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg, Segeberg), in denen Schäfer hohe Zuschüsse für Schutzzäune oder Schutzhunde erhalten. An solche Schutzmaßnahmen sind wiederum Entschädigungszahlungen für Rissvorfälle geknüpft.

Betriebe fürchten ausbleibenden Nachwuchs

Für Verbandsgeschäftsführerin Bruser haben die Schutzregelungen zwei Haken. Zum einen würden Wölfe die gut einen Meter hohen Schutzzäune immer mal wieder überspringen, zum anderen könnte nicht jeder Schäfer alle Weiden umzäunen. Brusers Beispiel: Ein Betrieb mit 1000 Schafen teile die Herde im Winter oft in 20 Gruppen á 50 Tiere auf und müsse jede Gruppe alle zwei bis drei Tage auf eine andere Weide bringen. „Da kommt man mit dem Zaunziehen nicht hinterher.“ Auf Nachfrage räumte Bruser ein, dass trotz der Mehrarbeit und des Wolfrisikos bisher kaum einer der 1200 Betriebe in Schleswig-Holstein mit 200 000 Schafen aufgegeben habe. „Wir befürchten aber, dass der Nachwuchs ausbleibt.“ Probleme hatte die Branche aber auch schon vor 2007, also dem Jahr, in dem der Wolf nach Schleswig-Holstein zurückkehrte.

