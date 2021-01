Wrist

Am Freitagnachmittag hat die Polizei Itzehoe einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer in Wrist gestoppt. Gegen 15.30 Uhr hatten zwei Zeugen unabhängig voneinander gemeldet, dass der Fahrer ihnen aufgefallen sei. Nach Angaben der Polizei sagten die Zeugen, dass der Fahrer auf der Bundesstraße 206 in Fahrtrichtung aus Bad Bramstedt kommend mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei. Verletzt wurde aber niemand.

Schließlich hielt eine Streife das Fahrzeug in Wrist an der Einmündung Hauptstraße/ Bokeler Straße an. Der anschließende Test ergab, das der aus Niedersachsen stammender Fahrer, mit einem Wert von 2,46 Promille gefahren ist. Dem 51-jährigen wurden umgehend die Schlüssel seines Sattelzuges sowie sein Führerschein entzogen. Die Polizei erstellte außerdem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von RND