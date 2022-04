Kiel/Flensburg

Noch fünf Minuten, dann hebt er ab: Ausgestattet mit Gurt und Haube, wartet Rudolf Gehrig auf dem Flugplatz Flensburg-Schäferhaus auf die Erfüllung seines größten Traums: Einmal aus einem Flugzeug zu springen. „Ich war noch nie an einem Fallschirm“, sagt der Berliner. Und er hat in seinem langen Leben schon so einige luftige Abenteuer erlebt: Mit dem Ultraleichtflugzeug über den Nord-Ostsee-Kanal. Eine Ballonfahrt über der Kieler Förde. Im Segelflugzeug über der Rhön. Mit dem Propellerflugzeug von Berlin nach New York. Nun also der Fallschirmsprung. Den hatte Rudolf Gehrig sich schon vor der Pandemie von seinen Enkeln gewünscht. Nun ist es möglich – und seine ganze Familie freut sich, dass Zeitpunkt und Wetter passen. Denn Rudolf Gehrig ist 93 Jahre alt.

Berliner (93) muss vor dem Sprung unterschreiben, dass er keine Herzprobleme hat

Am Karsonnabend ist es soweit. Gehrig darf einen Tandemsprung absolvieren. Boden-Ausbildung und Trocken-Training hat er schon abgehakt, gleich kann es losgehen. Was er sich davon erhofft? „Ich erhoffe mir ein Hochgefühl, wenn ich frei wie ein Vogel in der Luft schwebe“, beschreibt der Berliner seine Stimmung kurz vor dem Abflug. Er fühle sich trotz seines hohen Alters fit und bereit, sagt Rudolf Gehrig, musste vorab eine gesundheitliche Checkliste unterschreiben – nein, Herzprobleme habe er nicht. Luftmangel oder Atemnot könne der Sprung auslösen, wurde er gewarnt. Doch das macht ihm keine Angst: „Ich habe mich jahrelang auf den Sprung gefreut und bin mental vorbereitet, bekräftigt Gehrig. Nun ist er sprichwörtlich schon fast auf dem Sprung: „Mein Pilot wartet.“

Erst geht es 20 Minuten im Flugzeug nach oben

Was den Mann nun erwartet, ist ein gut zwanzigminütiger Steigflug in einem Motorflugzeug, einer Cessna 182, in den Himmel über Flensburg. Die Familie wünscht eine sichere Landung. Enkel Felix Beck, der aus Bremen angereist ist, sagt: „Mein Opa ist von allen am entspanntesten.“ Rudolf Gehrigs Tandemsprungpartner Ralf Grabowsky aus Eckernförde steht bereit. Sie steigen ein, die Cessna hebt ab.

Grabowsky kennen die Schleswig-Holsteiner, weil er im Sommer 2017 einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde schaffte: Er sprang mit der größten Flagge der Welt aus 2400 Metern Höhe. Und er springt immer noch gern, ermöglicht Gästen den Tandemsprung. Seit dem Vormittag ist er auf dem Flugplatz, hat alles vorbereitet, bereits einen Sprung absolviert und die Wetterbedingungen für optimal erklärt: „Blauer Himmel. Schwach windig. Tolle Sicht: Man kann die Nord- und Ostsee sehen. Vorhin konnte ich bis zur Eckernförder Bucht blicken.“ Sehr viele Fallschirmspringer würden ihm berichten, nicht nur der freie Fall, sondern auch das Gleiten im Fallschirm mit den tollen Ausblicken löse Glücksgefühle aus.

Der Freie Fall über Flensburg dauert nur 35 Sekunden

Aber erst einmal muss die Cessna die Sprunghöhe von 3000 Metern erreichen. Dann ist es soweit. Rudolf Gehrig vor dem Bauch von Ralf Grabowsky im Tandem, bereit zum Sprung. Die Tür wird weggeklappt. Sie sitzen an der Kante, lassen die Beine hängen – und sich gemeinsam rausfallen, bis auf 1500 Meter Höhe. Ein kurzer Moment des freien Falls, 35 Sekunden nur, durch den lautlosen Himmel. Dann öffnen sie den Schirm. Beide gleiten gemeinsam weiter, für sechs bis sieben Minuten. Auf einer Wiese landet das Tandem aus Grabowsky und Gehrig. Im Sitzen.

Sicher gelandet: Rudolf Gehrig (93, links) und Ralf Grabowsky haben wieder Boden unter den Füßen. Quelle: Ralf Grabowsky /hfr

„Die Erde hat mich wieder“, berichtet ein glücklicher Rudolf Gehrig später. „Es war fantastisch. Der angekündigte Luftmangel ist nicht eingetreten. Ich war vollkommen entspannt, habe nicht gezögert. Atemberaubend schön“ sei der freie Fall gewesen: „Der Druck auf den Körper ist ganz sanft, es war ein Wohlgefühl“, beschreibt der 93-Jährige. Überraschungen gab es trotzdem: „Am Anfang haben wir uns überschlagen, ich wusste nicht wo oben und unten ist“, erzählt er. „Auch der Ruck, als der Fallschirm sich öffnete, war stärker, als ich gedacht hätte.“ Gehrig ist zum Scherzen aufgelegt: „Die Zähne sind ja nicht mehr so fest wie früher, aber sie sind drin geblieben!“

Stolz: Rudolf Gehrig mit seiner Urkunde nach dem Sprung in Flensburg. Quelle: Ralf Grabowsky /hfr

Zum Abschluss gibt’s eine Urkunde, ein Picknick – und die Familie stößt mit Rudolf Gehrig auf die sichere Landung an. Es war sein erster Fallschirmsprung, aber vielleicht nicht sein letzter: „Ich habe gehört, es sind schon Hundertjährige gesprungen. Wenn ich dieses Alter erreiche, dann will ich das auch erleben. Und wenn ich dann von 103-Jährigen Fallschirmspringern höre, dann springe ich mit 106 raus.“