Kiel

Sportangebote für krebskranke Kinder oder die Ausbildung eines Therapiebegleithundes: Es sind besondere Projekte, die die Bedingungen für kleine und großen Patientinnen und Patienten am UKSH, ihre Angehörigen und das Klinik-Team verbessern sollen. 30 Projekte werden am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein dank der „X-Mas“-Aktion des UKSH Freunde- und Fördervereins nun mit 55 000 Euro unterstützt.

Wer von den Mitteln profitiert, wird über einen digitalen Adventskalender unter www.uksh.de/gutestun bekannt gegeben. Auf der Webseite finden sich auch weitere Informationen zu Spendenmöglichkeiten.

Lesen Sie auch UKSH Kiel: So bereitet sich die Normalstation auf mehr Covid-Patienten vor

30 Projekte am UKSH werden mit bis zu 2000 Euro gefördert

Dass in diesem Jahr 30 Projekte jeweils eine „Gutes tun!“-Förderung von bis zu 2000 Euro bekommen, sei dank der Mitglieder des Fördervereins sowie vieler zusätzlicher zweckfreier Spenden möglich gemacht worden, teilt das UKSH mit. 62 Projekte hatten sich um die Förderung beworben.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit der Förderung der Projekte, die unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Herzen liegen, möchten wir ihnen auch unsere Wertschätzung und Anerkennung für ihre tägliche Arbeit und ihren persönlichen Einsatz übermitteln“, sagt Prof. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH und des UKSH Freunde- und Fördervereins.

Für das Zentrum für integrative Psychiatrie wird ein Therapiebegleithund ausgebildet

Dank Mitteln in Höhe von 2000 Euro wird zum Beispiel Hündin Elli als Therapiebegleithund ausgebildet. Sie soll ans Zentrum für integrative Psychiatrie (ZiP) in Kiel kommen. „Durch den Einsatz von Elli werden jungen Patienten in der ZIP-Tagesklinik, JVA Neumünster, zukünftig spürbar profitieren“, erklärt Nicole Mildebrandt, Psychologin am ZiP, die den Antrag gestellt hatte.

Lesen Sie auch Klinikclown am UKSH Kiel: Er nimmt Kindern die Angst vor der Narkose

In Lübeck wird unter anderem das Projekt „Gemeinsam in Bewegung“ mit 1700 Euro gefördert. Damit sollen neue Bewegungsangebote für krebskranke Kinder umgesetzt werden.

Viele weitere „Gutes tun!“-Förderprojekte, wie die Unterstützung der Klinikclowns oder der Musiktherapie für Palliativpatientinnen und -patienten, werden laut UKSH nicht durch die normale Klinikfinanzierung oder staatliche Hilfe abgedeckt.