XXL-Bundestag: Auch Schleswig-Holstein stellt mehr Abgeordnete als sonst

Kiel

Die Bundestagswahl 2021 in Schleswig-Holstein ist entschieden: Das Land stellt 28 Politikerinnen und Politiker für den Bundestag und damit so viele wie nie zuvor. Bisher wurde der Norden in Berlin von 26 Abgeordneten vertreten.

„Der Rekord ist eine Folge des größeren Bundestags“, sagte Claus-Peter Steinweg aus dem Büro des Landeswahlleiters. Das neue Parlament hat aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten 735 statt 709 Sitze.

Warum sitzen nach jeder Bundestagswahl unterschiedlich viele Abgeordnete im Parlament? Wenn eine Partei (über die Erststimmen) mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze gemäß des Zweitstimmen-Anteils zustehen, entstehen Überhangmandate. Damit aber das Verhältnis zu den anderen Parteien gewahrt bleibt, bekommen diese entsprechend Ausgleichsmandate: Die Gesamtzahl wird so lange vergrößert, bis jede Partei genau den Anteil an Sitzen hat, der ihren Anteil an Zweitstimmen widerspiegelt. Durch die Wahlrechts-Reform von 2020 sollte ein weiteres Wachsen des Bundestags verhindern: Doch bei der Bundestagswahl 2021 werden Sitze nach einem ziemlich komplizierten Verfahren – teilweise parteiintern – zwischen den Mandaten für die Erst- und Zweitstimmen verrechnet. Zudem werden bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen.

Bundestagswahl 2021 in SH: SPD geht als Gewinner hervor, CDU ist der große Verlierer

Die größte Gruppe aus Schleswig-Holstein stellt die SPD mit acht Abgeordneten (bisher sechs), die allesamt ihre Wahlkreise direkt gewonnen haben: Sönke Rix, Matthias Stein, Kristian Klinck, Ralf Stegner, Bengt Axel Berg, Bettina Hagedorn, Nina Scheer und Tim Klüssendorf. Der Fast-Durchmarsch in den Wahlkreisen führt dazu, dass die SPD-Landesliste nicht „zieht“, also kein Listenmandat vergeben wird.

Großer Verlierer ist die CDU Schleswig-Holstein. Ihre Bundestagsgruppe schrumpft von zehn auf sechs Abgeordnete: die Wahlkreis-Gewinner Astrid Damerow und Mark Helfrich sowie die vier Listenkandidaten Johann Wadephul, Ingo Gädechens, Petra Nicolaisen und Gero Storjohann. Ihren Platz im Bundestag verloren haben damit die beiden Christdemokraten Melanie Bernstein (Listenplatz fünf) und Michael von Abercron (Platz neun).

Zur Galerie In unserer Fotostrecke zeigen wir Ihnen, welche Abgeordneten künftig für Schleswig-Holstein im Bundestag sitzen.

Klimaaktivist Jakob Blasel (Grüne) schafft es nicht in den Bundestag

Wie die CDU sind die Grünen in Berlin mit sechs Abgeordneten (bisher drei) dabei: dem Wahlkreis-Gewinner Robert Habeck und den Listenpolitikern Luise Amtsberg, Ingrid Nestle, Konstantin von Notz, Denise Loop und Bruno Hönel. Der Klimaaktivist Jakob Blasel (Listenplatz acht) bleibt außerparlamentarisch.

Die FDP in Schleswig-Holstein legt um eines auf vier Mandate zu. Das Quartett kommt komplett von der Landesliste: Wolfgang Kubicki, Gyde Jensen-Bornhöft, Christine Aschenberg-Dugnus und Maximilian Mordhorst.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die AfD behält zwei Listenmandate (Uwe Witt und Gereon Bollmann), die Linke verliert eines ihren beiden Mandate und schickt nur noch Cornelia Möhring in den Bundestag. Wieder dabei nach Jahrzehnten ist der SSW mit dem Spitzenkandidaten Stefan Seidler.

Mini-Parteien holten in Schleswig-Holstein nur wenige Prozente

Für viele kleine Parteien hat sich die Bundestagswahl als große Enttäuschung erwiesen. Nur vier Mini-Parteien holten bundesweit mehr als 0,5 Prozent und kommen damit in den Genuss der staatlichen Parteienfinanzierung: die Freien Wähler (2,4 Prozent im Bund/ 1,0 in Schleswig-Holstein), Die Satiretruppe Die Partei (1,0/1,0), die Tierschutzpartei (1,5/1,2) und die „Basis“, in der sich zahlreiche Querdenker und Corona-Leugner engagieren (1,4/1,3).

Mehr als 30 andere Mini-Parteien schafften den erhofften Sprung in die Parteifinanzierung nicht, darunter die Piraten (0,4 Prozent), Volt (0,4), die ÖDP (0,2), die NPD (0,1) und die V-Partei (Veganer und Vegetarier, 0,1).

In Schleswig-Holstein holten die Mini-Parteien teils noch weniger Prozente. Am schlechtesten schnitt die MLPD ab, die für eine Revolution kämpft und sich auch zu Stalin und Mao bekennt. Die Linksextremisten bekamen landesweit gerade mal 340 Stimmen (0,0 Prozent).