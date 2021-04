Kiel

Seit Anfang 2017 können sich Opfer von rechtsradikal motivierter Gewalt an das Beratungsteam wenden. So werden auch jene Taten bekannt, die von den Betroffenen nicht angezeigt werden, aber ebenso Taten, die von der Polizei nicht als politisch motiviert eingeordnet werden.

Ein Beispiel dafür ist, so Kai Stoltmann von ZEBRA, der Vorfall am Rande einer AFD-Parteiveranstaltung am 17. Oktober 2020 in Henstedt-Ulzburg.

Angriff mit dem Auto nach AFD-Veranstaltung

Damals fuhr ein Pickup auf Gegendemonstranten zu – drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Ein Betroffener sagte später in einem Zeitungsinterview, zwei Besucher der Parteiveranstaltung seien an ihm vorbeigegangen, in einen Pickup gestiegen und dann statt auf die Straße zu fahren auf den Gehweg gebogen: „Der Fahrer gab Vollgas und raste auf uns zu.“

Auch ZEBRA kommt zu dem Schluss: „Die Umstände und das gezielte Vorgehen zeigen einen politisch motivierten Angriff. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage zu ‚Politisch motivierte Kriminalität – Rechts‘ im Jahr 2020 wird diese Tat von der Polizei jedoch nicht genannt.“ Damit werde erneut deutlich, wie sinnvoll das Monitoring sei.

Rechte Angriffe trafen 153 Menschen

In der Statistik werden ausschließlich schwere Gewalttaten erfasst, betont ZEBRA-Beraterin Lisa Luckschus. 2020 wurden 153 Menschen Ziel von 79 rechtsradikalen, rassistischen, antisemitischen und sozialdarwinistischen Angriffen. Es werden aber noch Nachmeldungen erwartet, weil es immer wieder Opfer gibt, die erst einmal versuchen, allein mit dem Erlebten klarzukommen. 2019 waren inklusive solcher Nachmeldungen 63 Taten von Zentrum erfasst worden.

Neben der Recherche werden die Betroffenen beraten und oft über lange Zeit begleitet – wenn gewünscht auch zur Polizei und zu Gerichtsverhandlungen. Das ist immer kostenlos und auf Wunsch anonym. Was passiert, bestimmen die Ratsuchenden dabei immer selbst.

Kiel, Neumünster, Segeberg und Stormarn sind Schwerpunkte

Im vergangenen Jahr fanden die mit 16 Angriffen die meisten Taten in Kiel statt. Zehn Fälle hatten einen erkennbar rassistischen Hintergrund. In den Kreisen Segeberg und Stormarn wurden jeweils acht und in Neumünster sieben Taten bekannt. „Mit Ausnahme des Herzogtums Lauenburg haben wir in allen Landkreisen und Kreisfreien Städten Angriffe erfasst. Dabei gehen wir aber von einem Dunkelfeld aus“, sagt Luckschus.

Betroffen sind dabei nicht nur Erwachsene. In fast jedem fünften Fall geht es um ein Kind oder einen Jugendlichen. Meist richtet sich der Angriff dann gegen die gesamte Familie – etwa wenn nachts ein Stein durch das Fenster in die Wohnung geworfen wird. Der häufigste Ort, an dem Angriffe stattfinden, sei aber der öffentliche Raum, berichtet Stoltmann.

Häufigstes Motiv: Rassismus

In fast 60 Prozent der Fälle sei das erkennbare Motiv Rassismus. „Oft sind es Überraschungsangriffe, bei denen die Betroffenen die Täter gar nicht kennen, aber deren Äußerungen eine rassistische Haltung ausdrücken.“

Die zweite Hauptzielgruppe sind politische Gegner. Dabei geht es nicht nur um Menschen aus dem linken und linksradikalen Spektrum, sondern treffe auch Menschen, die sich zum Beispiel für bestimmte Gruppen oder in der Lokal-, Kreis- oder Landespolitik engagieren. Ebenso Ziel von Angriffen wurden Homosexuelle, die zum Beispiel händchenhaltend über die Straße gehen. Weil jüdischen Menschen sich kaum noch zu erkennen geben, richten sich antisemitische Angriffe vorwiegend auf Gebäude oder Grabmäler und fließen dann oft nicht in die Statistik ein.

Insgesamt kam es 2020 in 70 Prozent der Fälle zu Körperverletzungen – von einfachen über gefährliche Körperverletzungen bis zu schweren Körperverletzungen oder versuchter Tötung.

Kontakt: ZEBRA e.V., Telefon 0431 – 30140379, info@zebraev.de