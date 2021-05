Ein weiterer Todesfall ist am Pfingstmontag aus der Stadt Kiel vermeldet worden. Da der Kreis Steinburg seine Statistik allerdings um einen Fall korrigiert hat, bleibt die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein bei 1581 (+/-0 im Vergleich zum Vortag). Woher die Fälle kommen und was wir über sie wissen.