Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein liegt bei 210. Dazu zählt auch ein in Ägypten gestorbener Tourist, der aus Schleswig-Holstein stammte. Zuletzt kamen neue Fälle aus den Kreisen Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein und der Stadt Kiel hinzu.