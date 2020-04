Zahl der Corona-Toten in Schleswig-Holstein steigt auf 17

Der Survival-Pionier und Menschenrechtler Rüdiger Nehberg ist tot. Der als «Sir Vival» bekannt gewordene Abenteurer und Aktivist starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren, wie seine Frau am Donnerstagabend mitteilte. «Wir trauern», stand am Abend im Internetauftritt von Nehbergs Verein Target.