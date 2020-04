Zu ängstlich oder zu schwach, um herauszugehen, erkrankt oder in Quarantäne: Es gibt in Zeiten von Corona viele Gründe, warum der Vierbeiner zu kurz kommen kann. Wenn Herrchen oder Frauchen verhindert sind, bieten die "Pfotengeher" vom Tierheim in Kiel-Uhlenkrog ihre Hilfe an.