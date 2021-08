Kiel

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen des Coronavirus ist in Schleswig-Holstein stark angestiegen. Am Donnerstag wurden 45 Patienten wegen Covid-19 stationär behandelt, davon zwölf auf der Intensivstation. Acht mussten künstlich beatmet werden.

Die Zahl nahm parallel zur Sieben-Tage-Inzidenz zu. Dieser Wert nimmt in Schleswig-Holstein seit Anfang Juli kontinuierlich zu. Bis Ende Juli schwankten die Fälle von Krankenhausbehandlungen zwischen sieben und 19, bevor sie sich in der vergangenen Woche auf stabil 30 einpendelten.

Zahl der Covid-Patienten in Schleswig-Holstein stieg zuletzt um zwei Drittel

Am Montag kam es jedoch zu einem Sprung um fast zwei Drittel auf 49 Patienten, elf auf Intensivstationen, acht in Beatmung. Seitdem ist die Zahl nur leicht zurückgegangen. Experten macht das jedoch noch nicht nervös.

Im Vergleich zum Höhepunkt der Pandemie handelt es sich tatsächlich um eine geringe Belastung: Anfang Februar mussten 513 Menschen stationär behandelt werden, 97 intensiv. Davon wiederum wurden 56 beatmet.

Derzeit liegt die Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 47,8. Das letzte Mal wurde dieser Wert bei steigenden Neuinfektionen Mitte März erreicht – und hatte mit mehr als viermal so vielen Patienten wie heute viel größere Folgen für das Gesundheitssystem. Damals waren 196 Menschen in Behandlung, 53 davon in Intensivtherapie, 36 in Beatmung.

Auch aus anderer Perspektive erscheint die Situation trotz der jüngsten Zunahme weniger dramatisch. Allein das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) betreibt an den beiden Standorten Kiel und Lübeck 240 Intensivbetten. Diese Zahl kann im Krisenfall laut Unternehmenssprecher Oliver Grieve auf 406 Betten erhöht werden.

UKSH-Sprecher: „Jeder Covid-Patient ist eine Herausforderung“

Grieve sagt aber auch: „Jeder Covid-Patient ist eine Herausforderung, weil die Behandlung sehr personalintensiv ist.“ Eine höhere Zahl an Intensivbehandlungsplätzen bedeute auch immer, dass Personal aus anderen Klinikbereichen abgezogen werden müsse. „Das geht nur, wenn die anderen Kliniken des UKSH Kapazitäten herunterfahren.“ Darunter leide wiederum die elektive Versorgung anderer Patienten.

Vor allem die Impfquote von nun 60,2 Prozent mit vollständigem Corona-Schutz relativiert die Lage. Mit einer Impfung sinke das Risiko eines schweren Verlaufs enorm, betonen Virologen wie Prof. Helmut Fickenscher vom UKSH immer wieder.

Lesen Sie auch Schleswig-Holstein: Auf Kinder-Intensiv-Stationen wird das Personal knapp

Allerdings kommt es auch immer wieder zu Impfdurchbrüchen, also einer Infektion trotz Impfung. Dazu gab das Kieler Gesundheitsministerium auf Nachfrage nun Zahlen heraus. Demnach galten zwischen Mai und Juli von 432 Covid-Patienten in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern 93 als geimpft.

Impfdurchbrüche auch in Schleswig-Holstein

Insgesamt gab es in dem Zeitraum rund 6200 neue Corona-Fälle, bei denen bekannt war, ob eine Impfung vorlag oder nicht. „Von diesen waren 956 Fälle geimpft“, so ein Ministeriumssprecher. Diese Zahlen seien jedoch nur eingeschränkt belastbar, denn es wurde ihm zufolge nicht erhoben, ob die Impfungen vollständig waren – also zweimal erfolgten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem sei nicht bekannt, ob die letzte Spritze jeweils die erforderlichen zwei Wochen her gewesen sei. Das sei jedoch Teil der Definition eines Impfdurchbruchs. Trotz der Möglichkeit einer Erkrankung halten Experten die verfügbaren Vakzine für wirkungsvoll.