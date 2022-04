Kiel

Die Diakonie warnt angesichts der anhaltenden Pandemie und steigender Lebenshaltungskosten vor einer wachsenden Zahl an Wohnungslosen in Schleswig-Holstein. Im vergangenen Jahr haben sich 7833 Menschen ohne Zuhause bei den diakonischen Einrichtungen Hilfe geholt. Das waren rund 800 mehr als 2020 und fast genauso viele wie 2019 vor der Pandemie. Insbesondere in der Landeshauptstadt stieg die Zahl der Wohnungslosen stark. Es sei davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher liege, sagte Landespastor Heiko Naß.

„Fast ein Viertel aller Betroffenen ist weiblich. Das ist eine besorgniserregende Zahl“, so der Diakonie-Vorsitzende. „Jeder Neunte ist unter 25 Jahre alt. Das zeigt, dass wie jungen Menschen offenbar nicht so viele Perspektiven geben, wie wir es uns wünschen.“

Wohnungslose zieht es in die Anonymität der Stadt

Allein bei den Anlaufstellen der Diakonie in der Landeshauptstadt suchten 1995 Menschen im Jahr 2021 Rat, das waren fast 500 mehr als jeweils in den beiden Vorjahren. Laut Sebastian Rehbach von der Stadtmission in Kiel lässt sich das mit mehreren Gründen erklären: „Menschen, die wohnungslos werden, zieht es meist in die Anonymität der Großstadt.“ Im ländlichen Raum kenne man sich eher untereinander, dort sei das Schamgefühl größer, wenn man das Dach über dem Kopf verloren habe. Zudem gebe es in den Städten ein besser ausgebautes System mit Suppenküchen oder Tagestreffs.

„Durch Corona sind zudem mehr Fälle von verdeckter Wohnungslosigkeit ans Licht gekommen.“ Für Menschen, die vorher noch bei wechselnden Freunden untergekommen sind, fiel diese Option teilweise weg. Hinzu komme die Problematik gestiegener Mietpreise. Infolge von Jobverlust oder Kurzarbeit in der Pandemie wurde mancher aus seiner Wohnung zwangsgeräumt.

Sorge machen Naß die derzeit steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten, die den Druck auf Menschen in prekären Verhältnissen erhöhten. „Das Entlastungspaket der Bundesregierung ist nicht ausreichend.“ Es sei dringend eine deutliche Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes notwendig und eine dauerhafte Kostenentlastung für Gas, Strom und Benzin für Einkommensschwache.

Auch in Lübeck registrierte die Diakonie seit 2019 einen Zuwachs der Kontakte um etwa 250 Wohnungslose auf 1638 im vergangenen Jahr. Im Bereich der Diakonie Kaltenkirchen und Kreis Segeberg gab es einen erheblichen Anstieg von 358 auf 651. In Neumünster sank die Zahl dagegen in diesem Zeitraum von knapp 1200 auf nur noch 718.

Vermehrt Wohnungslose mit psychischen Erkrankungen

„Es gibt immer mehr Menschen, die sich von den Hilfesystemen abgekoppelt haben“, beobachtet Rehbach. Während der Pandemie hätten einige Menschen aus Angst vor Ansteckungen etwa Sammelunterkünfte gemieden, so Kathrin Kläschen, Referentin für Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie. Mit den Lockdowns seien Möglichkeiten zum Pfandsammeln oder Betteln weggefallen. Trotz der inzwischen gelockerten Corona-Maßnahmen sei die Situation für Wohnungslose noch unsicherer als vor der Pandemie.

In den Beratungsstellen mache sich eine Zunahme von psychischen Belastungen bemerkbar. Kläschen spricht von sogenannten „Drehtürkandidaten“, die zwischen Psychiatrie und Wohnungslosenhilfe ihre Kreise drehen und das Andocken ans System nicht schaffen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch deswegen würde sie sich für Notunterkünfte eine bessere Ausstattung mit mehr Einzelzimmern wünschen. Die Unterbringung mit mehreren Fremden sorge manches Mal für zusätzlichen Stress für Betroffene, statt die psychische Situation zu entspannen. Zugleich haben Berater immer häufiger mit Menschen mit Pflegebedarf zu tun. Hier müssten Schnittstellen mit anderen Hilfssystemen verbessert werden, so Kläschen. Zudem fordert sie einen Ausbau der sozialpädagogischen Betreuung in den Notunterkünften.