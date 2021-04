In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 426 neue Corona-Infektionen hinzugekommen (+142 im Vergleich zum Vortag). Zuletzt gab es ähnlich viele Neuinfektionen an einem Tag Anfang Februar. Der Inzidenzwert liegt bei 63,3, vor einer Woche betrug er 73,9. Wie sich die Corona-Fälle auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilen, erfahren Sie hier.