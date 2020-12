In Schleswig-Holstein sind am Sonntag bis Mitternacht 321 neue Corona-Fälle hinzugekommen, 133 weniger als am Vortag. 102 Corona-Infizierte sind als genesen eingestuft worden. Somit gibt es aktuell 4850 Infizierte. Der Inzidenzwert liegt bei 93,3, vor einer Woche betrug er 81,9. Wie sich die Zahlen auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilen, erfahren Sie hier.