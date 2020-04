Das war kein normaler Führungswechsel beim Landeskommando Schleswig-Holstein in Kiel: Oberst Ralf Güttler übergab die Befehlsgewalt an Generalmajor Carsten Breuer nicht wie üblich per Handschlag sondern mit dem Ständer des Kommando-Wappens. Und es gab noch mehr Außergewöhnliches.