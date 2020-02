Was bringt der Streik? So äußern sich die KN-Leser

Kiel

Seit Streikbeginn am Dienstagmorgen äußern sich viele Leser der Kieler Nachrichten zur dreitägigen Arbeitsniederlegung der Busfahrer in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster.

In den über 180 Kommentaren auf Facebook geht es um die Verhältnismäßigkeit des Warnstreiks, die persönliche Betroffenheit von einzelnen und auch um Verständnis für die Situation der Busfahrer.

Wer auf ÖPNV angewiesen ist, ärgert sich

Zankapfel ist mitunter die Dauer des Busfahrer-Streiks und die Verhältnismäßigkeit. "Nachdem sich die Busse nun gleich mehrmals binnen kurzer Zeit als unzuverlässig erwiesen haben, wird nun sicher keiner mehr, so wie es andere Interessengruppen wünschen, sein Auto aufgeben und auf Bus umsteigen. Eher wird es andersrum kommen", schreibt Anke Loeck. Für den Einzelnen sei der Streik eine Zumutung, gleichwohl äußert sie aber auch Verständnis dafür, dass die Streikenden ihr Recht wahrnehmen.

Andere empfinden den dreitägigen Streik heftiger: Conny Kausch bezeichnet ihn als "Erpressung mit Geiselnahme mal anders." Ein Mietwagen für die Tage sei alles andere als günstig und Elterntaxi zu spielen sei auch nicht gerade folgenfrei für das Verhältnis zum eigenen Arbeitgeber. Nicole Ränker fällt dazu folgendes ein: "Wäre schön, wenn einige Fahrgäste mal bessere Laune haben" und bietet an: "Darfst gerne mal eine 9,15-Stunden-Schicht mitfahren, um zu sehen, was die Busfahrer sich teilweise bieten lassen müssen!"

Lesen Sie auch: Warnstreik legt Busverkehr in Kiel lahm

Ähnlich sieht es Johannes Reimann "Unter dem Streik leiden vor allem diejenigen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, um zur Arbeit, zum Arzt oder einfach 'unter Leute' zu kommen, die nicht gut zu Fuß sind und sich kein Taxi leisten können." Clemens Thielicke konterte das mit: "Ja und? Ich arbeite nicht für Äpfel und Ei." Anlass für Martina Först, sich zu äußern: "sagt ja auch keiner, trotz allem sind die vielen Schüler und alle, die auf den Bus angewiesen sind und vielleicht auch schon eine Monatskarte bezahlt haben, die Leidtragenden - auch dafür könnte man etwas Verständnis aufbringen."

Genervt ist auch Jacky Braun: "In Neumünster ist nun Tag 7... Es reicht... Immer ist das Wetter so schlecht, dass es auch keine Option für mich ist, die Kids zu Fuß in die Kita zu bringen! Es nervt nur noch!" Anthonia Manke sorgt sich ums Geld und fragt: "Gibt's für die 3 Tage auch Erstattung der Monatskarte?".

Muss es denn immer gleich Streik sein?

Thematisiert wird auch, ob ein Streik in der Form wirklich zielführend ist. "Ich frage mich nur, warum wir in der Pflege eine Notdienstvereinbarung einhalten müssen und die Busfahrer nicht? Bin absolut pro Streik, aber das finde ich sehr fragwürdig", schreibt Anke Hanousek. Sascha von der Heide meint: "Anders gehts halt nicht!" Das sieht Michael Bellmann anders: "Doch, so wie die Japaner streiken. Die fahren, nehmen alle mit, kassieren aber kein Fahrgeld ein. Vermute aber mal, in Deutschland wäre das ein Grund für eine fristlose Entlassung."

Sylwia Kaszowska sieht die Notwendigkeit für Streiks: "Ich verstehe beide Seiten! Allerdings, wie, außer der Arbeitsniederlegung, sollen die Busfahrer an ein höheres Einkommen gelangen? Das, was ein Busfahrer verdient, ist echt nicht die Welt bei der Verantwortung und den Arbeitszeiten, die der Beruf mit sich bringt." Und fügt an: "Wie gut, dass wir keine französische Streikmentalität haben."

Verständnis für Busfahrer-Streik

Ähnlich beurteilt Miriam Duran den dreitägigen Warnstreik der Busfahrer: "Klar ist es ärgerlich. Aber anders bekommen sie nicht das durch, was sie wollen und auch verdient haben. Jeden verdammten Tag fahren sie hunderte Kinder, Arbeitnehmer und Rentner sicher an ihr Ziel."

Auch Ute Lachmann ist auf der Seite der Streikenden: "Meinen Respekt an die Busfahrer! [...] Der Missstand in der Entlohnung muss behoben werden. Bitter für die Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Und derartige Streiks gibt es regelmäßig."

Wie sollten Busfahrer bezahlt werden?

Da der Streik mit der Forderung nach einer Lohnerhöhung zusammenhängt, ist natürlich auch das Gehalt der Busfahrer im Fokus. User Hei Ko hält die Forderung für übertrieben: "Ich finde, jeder darf/sollte streiken um zu kämpfen! Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, sind 14 Prozent mehr bzw. 2 Euro die Stunde! Meiner Meinung nach völlig utopisch, und was noch hinzukommt und scheinbar vergessen wird, wer am Ende die Zeche zahlt! Richtig, der Fahrgast!"

Mancher Leser sieht mit einer Lohnerhöhung auch gleich die nächste Fahrpreiserhöhung kommen. Michael Petersen schreibt: "Lohnkosten steigen, dann wird es bald Zeit, auf automatisch fahrende Busse umzusteigen, so ist das leider, und es werden Mitarbeiter entlassen oder Preiserhöhung." Auch User N Schmiddy Schmidt äußert sich ähnlich: "Und zu wessen Lasten, auch finanziell, geht der Streik? Nicht zulasten der KVG!"

Stabian Lopitz schlägt eine andere Bezahlung vor: "Würden Berufe nach der gesellschaftlichen Wichtigkeit vergütet werden und nicht nach den "Investitionen" (die man nur bei annähernder Chancengleichheit werten sollte) zur Berufsausbildung, so würde man sich sicherlich einiges ersparen. Ist zumindest meine Sicht auf die Thematik."

Busfahrerstreik Hintergrund: Darum geht es beim Busfahrerstreik Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen um die Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Verdi verlangt eine Erhöhung um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar 2020. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als überzogen ab. Sie haben eine dreijährige Laufzeit angeboten mit drei Erhöhungsstufen: 110 Euro für 2020, 2,8 Prozent für 2021 und 2,3 Prozent für 2021. Vor der nächsten Verhandlungsrunde für das private Busgewerbe am Dienstag in Kiel und für den öffentlichen Nahverkehr am Donnerstag in Neumünster will die Gewerkschaft Verdi mit dem Streik den Druck auf die Arbeitgeber ein weiteres Mal erhöhen. Seit Mitte Januar hatte es Warnstreiks unter anderem in Lübeck, Kiel, Neumünster und Flensburg sowie mehreren Kreisen gegeben. Am Freitag waren die Verhandlungen der Tarifpartner für den öffentlichen Busverkehr erneut ohne Einigung vertagt worden.

Stimmen Sie ab!

Die Busfahrer in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg streiken. Vermissen Sie die Busse? Ja. Ich fahre normalerweise regelmäßig mit dem Bus und brauche jetzt eine Alternative. Nein. Ich nutze die Stadtbusse nicht. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Die Busfahrer in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg streiken. Vermissen Sie die Busse? Die Busfahrer in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg streiken. Vermissen Sie die Busse? So haben unsere Leser abgestimmt Ja. Ich fahre normalerweise regelmäßig mit dem Bus und brauche jetzt eine Alternative.

Nein. Ich nutze die Stadtbusse nicht. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Die Streiks sollen drei Tage dauern - eine Zumutung für die Bürger? Gepostet von Kieler Nachrichten am Montag, 10. Februar 2020

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.