Er startet jeden Morgen um drei

Der Wettlauf ist ein Zeitvertreib während der Arbeit. Flauger trägt Zeitungen aus, an sechs Tagen in der Woche bringt er die Kieler Nachrichten zu den Lesern nach Hause. Von Montag bis Sonnabend steht er in der Früh auf und beginnt um drei Uhr seine Runde. Etwa eine Stunde benötigt er für seine Tour.

"Andere Menschen arbeiten ja auch weiter"

In Zeiten von Corona führt Flauger einen Beruf aus, der als „systemrelevant“ eingestuft wurde. Als Zusteller nicht nur von Zeitungen – nach seiner morgendlichen Runde arbeitet er als Lieferant – gehört er zum sogenannten Sektor der kritischen Infrastruktur. Die Einstellung zu seinem Job hat sich durch diese Kategorisierung nicht geändert. Dass Karl Flauger auch in diesen Zeiten weiter die Zeitungen zu den Lesern bringt und sie so auf dem Laufenden hält, ist für ihn selbstverständlich. „Andere Menschen arbeiten ja auch weiter. Und zu der Uhrzeit treffe ich sowieso kaum jemanden.“

Der kurze Plausch fällt aus

In der warmen Jahreszeit begegnen ihm am Sonnabendmorgen schon mal junge Leute, die nach einer langen Nacht von einer Party oder einem Club nach Hause finden. Aber wenn die Temperaturen um 4 Uhr bei 0 Grad liegen, ist kaum jemand unterwegs – unabhängig von Corona. Nur eine Einschränkung merkt er. Das türkische Café, an dem er bei seiner Tour vorbeikommt und das normalerweise auch früh morgens geöffnet hat, musste vorübergehend schließen. Somit fällt der gelegentliche Kaffee oder der kurze Plausch aus.

Was sich noch verändert hat: In mehreren Treppenhäusern hängen Zettel, die die Bewohner neben den Briefkästen aufgehängt haben. Die Botschaft ist immer dieselbe: „Liebe Mitbewohner, wenn ihr Hilfe braucht, übernehme ich gerne Einkäufe.“

Ein Dankeschön tut gut

Zusammenhalt gibt es nicht nur zwischen den Bewohnern einer Hausgemeinschaft. Auch als Bote bekommt Karl Flauger Rückhalt zu spüren. Vor einer Wohnungstür stand gerade erst ein Schokoladen-Osterhase mit einer kleinen Notiz: „Ein Dankeschön für unseren Zusteller.“

Seit einem Jahr trägt Flauger Zeitungen aus. Seine Tour durch die Kieler Innenstadt hat er schnell verinnerlicht. Nach zwei Tagen kannte er die Route und wusste, in welche Häuser und in welche Stockwerke er die Kieler Nachrichten zu bringen hat. Um zu den Briefkästen oder den Wohnungstüren zu gelangen, hat er einen ordentlichen Schlüsselbund dabei. Das Elektro-Licht an seinem Fahrrad dient nicht nur als Leuchte auf dunkler Straße, sondern hilft auch, die Hausnummern zu lesen, die auf den kleinen Schildern an den Schlüsselanhängern stehen.

Aus dem Bayernzelt nach Kiel

Wenn Karl Flauger von seiner Arbeit erzählt und berichtet, dass er die Ruhe in den Morgenstunden genießt, klingt ein bayerischer Dialekt durch. „ Mittelfranken!“, korrigiert er sofort und lacht. „Da sind wir sehr empfindlich.“ Nach mehr als 20 Jahren in Kiel fühlt er sich aber längst als Schleswig-Holsteiner. In die Landeshauptstadt kam er der Liebe wegen. „Ein Kieler-Woche-Unfall“, sagt er scherzhaft. Als Musiker hatte er einen Auftritt im Bayernzelt und lernte dabei 1997 seine Frau kennen.

Ein ganz neuer Tagesablauf

Wenn der 61-Jährige mit seiner Tour fertig ist, geht es direkt weiter in den nächsten Job. „Als Auslieferer kann ich mir die Zeit gut einteilen und erledige gerne alles am Stück.“ Sein Arbeitstag endet dann gegen 13 Uhr. Mittagsschlaf macht Flauger danach nicht. Er hat seinen Tagesablauf an die Austrägerzeiten angepasst. Gegen 19 Uhr geht er meist ins Bett, um ausgeschlafen zu sein – und das leise Rennen gegen die Zeitschaltuhr wieder aufzunehmen.

