Kiel

Im Frühjahr startet in Schleswig-Holstein eine besondere Inventur. Im Rahmen des europaweiten Zensus 2022 sollen im Norden 440.000 Personen (etwa 15 Prozent der Bevölkerung) sowie die Eigentümer von rund 1,5 Millionen Wohnungen befragt werden. Die kleine Volkszählung kostet das Land 40 Millionen Euro.

„Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger so wenig wie möglich belasten“, versichert die Zensus-Projektleiterin beim Statistikamt Nord, Helma Landsberg. Deshalb schicke das Amt den Eigentümern von Häusern beziehungsweise den Verwaltungen von Mietwohnungen Mitte Mai einen Fragebogen, der auch online ausgefüllt werden könne. Ziel sei, den Bestand der Wohnungen in Schleswig-Holstein zu erfassen, aber unter anderem auch zu erheben, wie groß die Wohnungen von Singles und Familien und wie hoch die Miete seien.

Gezielte Adressen werden angeschrieben

Den zweiten Teil des Zensus übernehmen in Schleswig-Holstein die kreisfreien Städte und Landkreise. Sie organisieren die Haushaltsstichprobe. Dafür werden alle Personen einer bestimmten Wohnadresse (egal ob Bungalow oder Hochhaus) ab 15. Mai angeschrieben und um einen Interview-Termin gebeten. Das Statistikamt hat die Adressen so ausgewählt, dass in jeder Region genügend Menschen Daten für repräsentative Ergebnisse liefern. In Kiel sollen 20.000 Menschen aus allen Stadtteilen Auskunft geben, in Neumünster 6.000, im Kreis Plön 26.000, in Rendsburg-Eckernförde 46.000 und in Segeberg 39.000.

Zensus-Schweigern droht Bußgeld

Die Statistiker interessieren sich immer für die Basisdaten (etwa Name, Alter, Familienstand ) und oft auch für Zusatzangaben (etwa Schulabschluss, Ausbildung und Beruf). „Manche Fragebögen im Internet sind schlimmer“, betont der Leiter der Kieler Erhebungsstelle, Eyk-Röttger Naeve. Niemand müsse Intimes preisgeben. Und auch nach dem Impfstatus werde selbstverständlich nicht gefragt. Ansonsten muss geantwortet werden. Zensus-Verweigerern droht ein Bußgeld.

In Kiel werden Beauftragte für die Befragungen gesucht

Die kleine Volkszählung wird von eigens geschulten Erhebungsbeauftragten vorgenommen. „Wir suchen in Kiel rund 200 Beauftragte, die bis Mitte August jeweils 100 Personen befragen“, berichtet Naeve. Die Beauftragten müssten volljährig sein, deutsch verstehen und schwören, die Bürger-Infos vertraulich zu behandeln. Vorsichtshalber wird kein Beauftragter in seiner Nachbarschaft eingesetzt. Als Lohn winken bis zu 900 Euro (fünf Euro je Basis-Fragebogen plus vier je Zusatzbogen). Wer Interesse hat, kann sich an die Stadt Kiel (Bürger- und Ordnungsamt) oder das Statistikamt Nord wenden.

Einwohner sind Geld wert

Die Ergebnisse der „registergestützten Bevölkerungszählung“ werden in den Städten und Dörfern mit Spannung erwartet, weil mit der Zahl der Einwohner die Höhe der Schecks aus dem Kommunalen Finanzausgleich steigt oder fällt. So hatten beim Zensus 2011 einige Kommunen die bittere Erfahrung gemacht, dass ihre seit der großen Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Melderegister sehr viele Karteileichen enthielten.

Beispiel Flensburg: Die Fördestadt schrumpfte damals um mehr als 6000 auf gut 82.000 Einwohner, verlor dadurch jährlich gut sechs Millionen Euro – und klagte gegen das Zensusverfahren. Nach einer Niederlage vor dem Verwaltungsgericht liegt der Fall jetzt beim OVG in Schleswig.

Die Ergebnisse sollen 2023 vorliegen

Landsberg geht davon aus, dass die Ergebnisse des aktuellen Zensus im Großen und Ganzen mit den Melderegistern übereinstimmen. Das vermutet auch Naeve für Kiel. Die Gewissheit hat ihren Preis. Nach Angaben des Innenministeriums erhalten das Statistikamt für den Zensus (inklusive Vor- und Nachbereitung) 25 Millionen und die kommunalen Erhebungsstellen 15 Millionen Euro. Die vollständigen Ergebnisse der Volkszählung sollen 2023 vorliegen. Derweil laufen im Statistikamt bereits die Planungen für den Zensus 2031 an.

Von Ulf Christen